王彥君：趙紫陽故居 未來將「高不成低不就」

有北京消息指出，已故中共前總書記趙紫陽的家人，收到中共中央辦公廳人員口頭通知，要求家人搬離位於北京富強胡同6號的趙紫陽四合院故居。

前《炎黃春秋》雜誌副總編王彥君接受香港電台訪問時表示，趙家不會在7月1日前搬走，其他情況未有確切消息。

與趙家相熟的王彥君說，趙紫陽女兒王雁南和丈夫王志華住在該四合院，其他家屬都不在北京生活。故居屬於中共中央房產，不能賣給個人，原則上只要領導人和配偶去世後，房子便會被收回，子女不能繼承。

王彥君估計，日後王雁南和丈夫可能按照普通職工的標準，以較便宜的價錢購買另一個住所，但絕不會按照高級官員子女的待遇分配住房。

他說不知道有關故居日後的用途，但中共大領導恐怕看不上這個地方，因為交通不便，小領導級別亦未符合入住要求，形容是「高不成低不就」，看不出故居有何新的用處。