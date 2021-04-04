趙紫陽家人搬離北京富強胡同

已故中共前總書記趙紫陽的家人在今日（4日）清明節，搬離了北京富強胡同6號院，意味這座四合院的「趙紫陽時代」正式落幕。以往每年六四事件紀念日及趙紫陽冥誕、忌日及清明等重要日子都會迎來大批悼念者，場面將一去不復返。大陸獨立記者高瑜稱，趙紫陽家人今日收拾東西裝箱搬離。

據香港明報，在中共建政後，包括中共前總書記胡耀邦等政要曾入住北京富強胡同6號院，其中以趙紫陽最為著名。六四事件後，趙紫陽被軟禁直到2005年逝世，其骨灰一直存放在舊居，直到2019年10月18日才與亡妻梁伯琪合葬在北京昌平區的民間公墓天壽園。

趙紫陽落葬後，根據中共關於已故領導人住房管理的相關規定，由其子女居住的富強胡同6號院公房將由中共中央辦公廳收回。

另據香港電台報導，在北京，已故中共總書記趙紫陽的兒子趙二軍及女兒王雁南等家屬，趁今日清明節到昌平區的墓地拜祭。

早上10時許，近10名家屬及友人帶同鮮花前往墓地。趙紫陽墓地一帶有人把守，不讓人進入。