快訊

國道2號轎車自撞翻覆 1男無生命跡象送醫搶救

太魯閣號出事李義祥竟在現場 乘客公開照片「以為他來救援」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

趙紫陽家人搬離北京富強胡同

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
中共故總書記趙紫陽，「六四事件」後，在軟禁中度過了生命中最後的16年，於2005年逝世。並於2019年10月18日下葬。（法新社資料照片）
中共故總書記趙紫陽，「六四事件」後，在軟禁中度過了生命中最後的16年，於2005年逝世。並於2019年10月18日下葬。（法新社資料照片）

已故中共前總書記趙紫陽的家人在今日（4日）清明節，搬離了北京富強胡同6號院，意味這座四合院的「趙紫陽時代」正式落幕。以往每年六四事件紀念日及趙紫陽冥誕、忌日及清明等重要日子都會迎來大批悼念者，場面將一去不復返。大陸獨立記者高瑜稱，趙紫陽家人今日收拾東西裝箱搬離。

據香港明報，在中共建政後，包括中共前總書記胡耀邦等政要曾入住北京富強胡同6號院，其中以趙紫陽最為著名。六四事件後，趙紫陽被軟禁直到2005年逝世，其骨灰一直存放在舊居，直到2019年10月18日才與亡妻梁伯琪合葬在北京昌平區的民間公墓天壽園。

趙紫陽落葬後，根據中共關於已故領導人住房管理的相關規定，由其子女居住的富強胡同6號院公房將由中共中央辦公廳收回。

另據香港電台報導，在北京，已故中共總書記趙紫陽的兒子趙二軍及女兒王雁南等家屬，趁今日清明節到昌平區的墓地拜祭。

早上10時許，近10名家屬及友人帶同鮮花前往墓地。趙紫陽墓地一帶有人把守，不讓人進入。

1989年的「六四事件」中，時任中共總書記趙紫陽因公開表示同情學生和反對武力鎮壓，而招致鄧小平、陳雲、李先念和李鵬等人的不滿，在中共十三屆四中全會上被免去黨內外一切領導職務，僅保留黨籍，最終在軟禁中度過了生命中最後的16年，於2005年逝世。並於2019年10月18日下葬。

中共故總書記趙紫陽生前居住的北京富強胡同6號院。（高瑜推特照片）
中共故總書記趙紫陽生前居住的北京富強胡同6號院。（高瑜推特照片）

中共 北京 六四

延伸閱讀

牛軛礁外中國船不撤 菲控北京欲占南海更多據點

中共中央令下 趙紫陽家人打包將搬離故居

中國疫苗首獲歐盟GMP認證 國藥集團搶頭香

清明小長假中國人「補償式返鄉」 鐵路將載5000萬旅客

相關新聞

菲防長指中國意圖占據南海水域 大陸稱是漁船避風點

菲律賓防長洛倫扎納發表聲明，指中國大陸海上民兵持續出現在有爭議水域，顯示中國意圖進一步占據有關水域。 大陸外交部則稱，牛...

王彥君：趙紫陽故居 未來將「高不成低不就」

有北京消息指出，已故中共前總書記趙紫陽的家人，收到中共中央辦公廳人員口頭通知，要求家人搬離位於北京富強胡同6號的趙紫陽四...

趙紫陽家人搬離北京富強胡同

已故中共前總書記趙紫陽的家人在今日（4日）清明節，搬離了北京富強胡同6號院，意味這座四合院的「趙紫陽時代」正式落幕。以往...

中韓外長會 互相支持舉辦奧會活動

4月3日，大陸國務委員兼外長王毅在福建廈門與南韓外長鄭義溶舉行會談，據中方發布，中方支持韓方舉辦2024年江原道冬青奧會...

陸智庫：美艦現身長江口海域 「有明顯針對性」

大陸智庫披露，美國海軍一艘導彈驅逐艦從日本出發後，前往東海，並於4月3日出現在大陸東海長江口附近海域，認為「有明顯針對性...

美日韓聯手促北韓去核 中籲對話

美國、日本、南韓的國安首長2日舉行會議並發表聯合聲明，再次確認「再次確認將朝向北韓無核化，通過三國團結一致的合作來解決問...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。