中韓外長會 互相支持舉辦奧會活動

4月3日，大陸國務委員兼外長王毅在福建廈門與南韓外長鄭義溶舉行會談，據中方發布，中方支持韓方舉辦2024年江原道冬青奧會；韓方支持中方舉辦北京冬奧會。

據大陸外交部官網消息，王毅表示，中韓兩國是永遠的鄰居。兩國率先建立抗疫合作機制，率先建立人員往來「快捷通道」，率先推進復工復產合作。今年是「中韓文化交流年」，明年將迎來中韓建交30周年，兩國關係面臨深化發展的重要機遇。中方願同韓方一道，共同以對話方式推進朝鮮半島問題政治解決進程，共同維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，共同捍衛多邊主義，共同拓展和深化利益融合。

王毅說，雙方要繼續用好聯防聯控和快捷通道機制，鞏固和擴大兩國抗疫合作成果。中韓經濟高度融合，已成為利益共同體。中方願同韓方加快發展戰略對接和第三方市場合作，早日完成中韓自貿協定第二階段談判，重點加強5G、大數據、綠色經濟、人工智能、集成電路（積體電路）、新能源、健康產業等領域合作。中方歡迎韓方派團參加北京冬奧會，願同韓方一道推動區域全面經濟夥伴關係協定順利生效，攜手應對氣候變化挑戰。

王毅表示，要維護半島和平穩定，切實解決朝方合理安全關切，通過對話談判建立半島永久和平機制，實現半島完全無核化，各方都應為此作出積極努力。中方願同韓方保持溝通、擴大共識，期待韓方為此發揮建設性作用。

據中方發布，鄭義溶表示，中國是韓最大貿易夥伴和重要的戰略合作夥伴，韓方高度重視發展對華關係。韓方祝賀中國共產黨迎來建黨100周年，希同中方密切高層交流，強化各領域合作，以韓中建交30周年為契機推動兩國關係實現更大發展。韓方致力於改善南北關係，實現朝鮮半島無核化、建立半島永久和平機制，感謝並期待中方在半島事務中繼續發揮重要作用。

據發布，雙方商定今年上半年舉行新一輪兩國外交部門高級別戰略對話和首輪副部級外交安全2+2對話。雙方同意盡早建立韓中關係未來發展委員會，啟動兩國建交30周年慶祝活動籌備工作。雙方同意就建立健康碼互認機制、開展疫苗合作、進一步擴大兩國快捷通道適用範圍加強協調。韓方支持中方「春苗行動」計劃。

此外，雙方同意共同維護多邊主義，推動區域全面經濟夥伴關係協定早日生效，推進中日韓合作，攜手應對氣候變化。韓方歡迎中方提出加入「全面與進步跨太平洋夥伴關係協定」。中方支持韓方舉辦2024年江原道冬青奧會。韓方支持中方舉辦北京冬奧會。雙方還就共同關心的國際和地區問題深入交換了意見，增進了共識。