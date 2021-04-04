修訂選舉條例草案 港府：目標5月底前完成三讀

香港政務司司長張建宗表示，完善選舉制度顯然是香港民主的進步，並非別有用心者大肆歪曲抹黑所說的「民主倒退」，重申大陸中央對於《基本法》第45條及第68條關於特首及立法會產生辦法的條文「一字不改」，最終達到普選的目標沒有改變。他表示，會全力以赴爭取在本月中提交條例草案予立法會審議，目標是5月底前完成三讀，以開展接下來大量的選舉籌備工作。

張建宗在網誌文章說，通過完善香港特區選舉制度，意義重大深遠，讓香港的政治體制立足新起點。因香港選舉制度存有漏洞一日不堵塞，反中亂港勢力就利用漏洞進入香港治理架構，對大陸國家安全、主權、發展利益構成威脅，損害「一國兩制」。完善選舉制度後，香港有望擺脫政治爭執的羈絆，走出政治泥沼，開啟良政善治的新局面。

張建宗又說，規模擴大後的選舉委員會，涵蓋更多界別和階層代表，更能代表香港社會的整體利益。立法會增至90席，亦增強民意代表性。

他說作為政務司司長，已聯同政府管治團隊及公務員團隊，全面展開向社會做好解說工作，他日前也主持了6場解說會，與立法會大部分議員以小組形式會面和深入解說，爭取議員支持本地立法工作，解說會將會繼續。特區政府正爭分奪秒進行香港修例工作，會全力以赴爭取在本月中提交條例草案予立法會審議，目標是5月底前完成三讀，以開展接下來大量的選舉籌備工作。