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香港官員：參選人過往言論也將受審查

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香港律政司司長鄭若驊表示，將來所有參選人過去的所有資料都將受到審查，包括其過去的言論，而且不劃定時限。圖／德國之聲中文網
香港律政司司長鄭若驊表示，將來所有參選人過去的所有資料都將受到審查，包括其過去的言論，而且不劃定時限。圖／德國之聲中文網

香港律政司司長鄭若驊表示，將來所有參選人過去的所有資料都將受到審查，包括其過去的言論，而且不劃定時限。

鄭若驊是周六在出席香港電台《星期六問責》節目時做出上述表態。她在節目上表示，將來負責審核參選人資格的審查委員會，會將疑似違反國家安全或未能效忠香港特區的個案，交由維護國家安全委員會及警方國安處調查。

她還指出，按照《香港國安法》規定，國安工作不可披露及提出訴訟，因此參選人不會知道被取消資格的理據。在被問及被評為「不合資格」的參選人是否等同違反《國安法》時，鄭若驊強調，個別人士是否違法必須由律政司決定，兩者不能畫上等號。

中國人大常委會周二表決通過新修訂的香港《基本法》附件一及附件二，呈交中國家主席習近平簽署。新修訂的附件一為香港特別行政區行政長官的產生辦法，附件二則是香港立法會的產生辦法和表決程序。根據新出爐的選舉規定，未來只有「愛國者」才能參選立法會，候選人必須經由一個審查委員會審查其資格。

在中國人大大幅度修改香港選舉法後，香港立法會的席次將從原本的70席增加至90席，但直選的議席從35席減少至20席。

法新社指出，新選舉法是對香港親民主派的又一次打擊。2019年香港爆發大規模民主運動，抗議北京對香港的影響日益加劇。作為回應，中國當局去年通過備受爭議的《香港國安法》，允許香港政府對被認定為「危害國家安全」的活動人士採取強硬措施。

迄今已有數十名民主派人士被依據《國安法》起訴或判刑入獄。西方國家譴責該法嚴重侵害《中英聯合聲明》中承諾賦予香港的高度自治。

北京修訂香港選舉法也引起國際社會的強烈譴責。在中國人大3月中旬表決通過修改香港選舉制度提案後，歐盟及美國便批評中國嚴重侵蝕香港自治權。

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香港選舉 國安法 香港

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