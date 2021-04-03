回顧這些年 習近平對台重大災難表達哀悼

太魯閣號事故第二天，大陸國家主席習近平今日透過央視網等大陸官媒，向台灣列車出軌事故遇難同胞表示哀悼。回顧近年來，台灣遭遇復興航空空難、高雄氣爆、南部大地震等重大災難，習近平從第一時間表達慰問，並向陸委會轉達慰問之意，到如今事故隔天才透過官媒致意，雖然間接又遲了點，但對目前兩岸僵局的今天，不啻為一個互動的契機。

回顧2014年7月台灣復興航空澎湖墜機的47死11傷事故，出訪拉美的習近平第一時間表示哀悼，特別向時任陸委會主委王郁琦轉達了大陸對罹難同胞的沉痛哀悼和對其家屬及受傷同胞的親切慰問，並表示，如台灣方面有任何需要，大陸方面願全力提供協助。

當年台灣多災多難，8月高雄发生燃氣爆炸，大陸國台辦立即啟動緊急聯繫機制，並透過陸委會轉達了習近平和大陸人民對台灣傷亡同胞及其家屬的哀悼和慰問。

但2016年初台灣大選又換黨執政，當年2月春節前夕，台灣南部大地震，美濃、台南、花蓮多地重災，造成17死487人受傷，習近平則透過新華社表示沉痛哀悼，並指出兩岸同胞是血濃於水的一家人，願意提供各方面的援助。

到如今太魯閣號事故，習近平在事故發生隔天才透過央視網官媒表示高度關切，並向遇難同胞表示深切的哀悼，向遇難者家屬及受傷同胞表示誠摯的慰問。

但令人深思的是，在當前兩岸僵局未解，美中角力藉台生事，大陸網民對台灣這次重大事故，不乏冷嘲熱諷，惡意的點讚。有大陸網民甚至翻舊帳，以2016 年7月遼寧團遊覽車在桃園火燒車事故，總統蔡英文「典範長昭」輓聯只給台灣導遊，對罹難陸客並沒有親自弔唁。大陸網民指責蔡英文「典範長昭」讓台灣受報應。

當前兩岸關係僵局未解，網路攻擊火上澆油，不過習近平的善意雖晚但不嫌遲，有利開啟兩岸接觸契機，延續兩岸善意的互動。