北京疫情廢棄物去哪兒？台企專業處理換安心

2019冠狀病毒疾病疫情至今超過一年，記者近日實地走訪北京的疫情醫療廢棄物處理廠，業者表示，雖然疫情期間一般醫療廢棄物數量減少，但處理涉疫廢棄物反而得付出更高成本。

北京市政府唯一指定的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情醫療廢棄物、垃圾定點處置單位為北京潤泰環保科技有限公司，是由台灣潤泰集團與日友環保公司在2005年北京市通州區成立的台資企業。

北京潤泰環保總經理曾建華近日受訪時表示，他們在去年1月20日受到北京疫情緊急應變指揮小組指定處理疫情廢棄物，除不負責涉及軍方的醫療廢棄物外，北京市所有涉疫廢棄物均由潤泰負責銷毀。

自2020年1月22日至今年4月1日，北京潤泰處置廢棄物總量達4萬431餘噸，其中COVID-19醫療廢棄物近1731噸、涉疫垃圾7372餘噸，其他醫療廢棄物近3萬1329噸。

為了處置涉疫廢棄物，過去一年多，北京潤泰共增聘了50餘名員工，並加快二期工程，在3月間啟用。目前，共有4套系統24小時運作，以攝氏1400度高溫焚化涉疫廢棄物。

曾建華說，疫情期間，雖然一般醫療廢棄物減少，但涉疫廢棄物處置需要投入大量人力處理與消毒殺菌，且周邊村民也有所顧慮，因此反而需要投入更多成本。

他表示，疫情以來，基本上每天仍會處理約20餘噸的廢棄物，最高峰則是新發地市場去年6月爆發疫情時，每天平均約處理70至80噸，甚至上百噸的廢棄物。

曾建華也提到，新發地批發市場爆發疫情後隨即封鎖，並斷水斷電，但6月時北京氣溫已升高，其中儲藏的大量蔬果、肉類海鮮均已腐敗，清除過程惡臭不堪。

北京潤泰環保副總經理鄭元興則說，新發地疫情時天氣炎熱，廢棄物處理車間室溫更高達攝氏40度，員工必須穿著防護服，全副武裝工作12小時，脫下的衣服都能擰出水來。且為了避免傳播風險，員工那段期間都必須住在廠區，不能返家。

鄭元興也提到，疫情初期，防疫物資不足，員工必須以雨衣代替防護服，後來物資才漸漸補齊，也非常慶幸在這次疫情期間並沒有任何一名員工染疫。