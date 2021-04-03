歐盟對駐華外國記者處境表示憂慮

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利(Josep Borrell)4月2日譴責了中國對駐華外國記者的恐嚇行為。博雷利說，歐盟已經多次向中國當局就外國記者遭受的"不可接受的工作條件以及恐嚇"表達了憂慮。他強調，外國記者在促進咨詢跨境流通方面發揮巨大作用，有助於"增進歐中互信"。

本周早些時候，英國廣播公司駐華記者沙磊(John Sudworth)和同為駐華記者的愛爾蘭籍妻子離開北京前往台北。沙磊在一檔BBC廣播節目裡表示，他和家人離開中國，是因為留在那裡變得越來越困難。他說自己受到監視，工作受阻撓，並面臨法律訴訟的威脅和恫嚇。"我們走得很匆忙，去機場一路上直到登機前都有便衣警察跟蹤"。

BBC也發表官方聲明，指出"沙磊將中國當局不希望全世界知道的真相曝光。BBC對沙磊在北京這段時間的獲獎報道引以為傲，他仍是我們報道中國新聞的記者。"

博雷利在4月2日的聲明中還指出，這是駐華外國記者不堪恐嚇與阻撓被迫離開中國的又一案例。

口水戰再起

與此同時，中國外交部則與駐華外國記者協會(FCCC)打起了"口水戰"。FCCC在3月31日的一份聲明中指出，沙磊過去兩年在華工作期間，一直只能獲得1到6個月的短期簽證，而不是一般外國記者的一年期簽證。 "沙磊和他在BBC的同事受到的刁難，是對駐華外國記者大規模的、以阻撓其工作為目的的騷擾和恫嚇的一部分，並使他們的中方新聞助理陷於越來越大的壓力。" 聲明還指出，在過去一個月中，沙磊以及其他BBC同事遭到了中國政府官員以及中國官方媒體的公開抹黑，並且注意到中國官方正在越發頻繁地指責外國新聞媒體進行反共反華報道。

該組織近期發布的一份報告還指出，2020年，十多名為美國媒體工作的外國記者被中國當局驅逐，令中國的新聞自由狀況急劇惡化。在3月31日的聲明中，FCCC也強調，外國記者被迫離開中國"對於任何致力於理解中國的人而言都是一個損失"。

中國外交部發言人華春瑩在4月1日的新聞發布會上回擊說："沙磊(John Sudworth)他走了也就走了。問題是反咬一口、倒打一耙，還糾集了BBC和所謂的FCCC(駐華外國記者協會)發聲明，擺出了一副受害者的架勢，這是我們不能接受的。"

華春瑩還指責FCCC發表的聲明是"很好的以偏概全、黑白顛倒、倒打一耙的反面教材"。她認為FCCC是"中方從未承認的非法組織"，而且"這個組織成員不到全部駐華外國記者的一半，基本上也就是歐美幾個國家部分記者的小圈子"。"這個組織對中方對外國記者在華采訪工作提供的大量幫助支持避而不談，卻不時指責中方采訪環境惡化；對BBC沙磊的大量虛假報道不做提醒，不做批評，反而為其錯誤行動背書，這完全是不講是非，不講原則。"

華春瑩也注意到FCCC聲明中強調沙磊離開將造成外界對理解中國努力的損失，她回擊說："此話差矣。沒有了這個人的惡意造謠和虛假信息，外界了解中國將更加客觀、真實、清朗。""中方始終並將繼續致力於為外國媒體記者在華報道工作提供便利和幫助，但堅決反對針對中國的強烈意識形態偏見，堅決反對違反新聞職業操守和道德的行為，堅決反對以所謂新聞自由為名編造假新聞和虛假信息攻擊抹黑中國。"

就中國外交部的回擊，德國之聲致信FCCC問詢，但該組織的一名發言人表示，對中國外交部的言論不予置評。

文山/洪沙/(法新社等)

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