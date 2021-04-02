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馬來西亞外長公開向王毅表態：你永遠是我大哥！

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
馬來西亞外長希沙慕丁1日與大陸國務委員兼外長王毅會談，兩人並簽署合作諒解備忘錄。（取自大陸外交部網站）
馬來西亞外長希沙慕丁1日與大陸國務委員兼外長王毅會談，兩人並簽署合作諒解備忘錄。（取自大陸外交部網站）

面對中美日益激烈的競爭與對抗，各國都盡可能平衡與兩大強權間的關係。但馬來西亞外交部長希沙慕丁1日與大陸國務委員兼外交部長王毅在福建南平會談後，卻在記者會上公開向王毅表態：「你永遠是我的大哥！」

這是希沙慕丁去年3月就任馬來西亞外交部長後首次訪問大陸，王毅則曾於去年10月訪問馬來西亞。

希沙慕丁出身馬國政治世家，其堂兄是馬來西亞前總理納吉，父親是前總理胡先翁（Hussein Onn）。希沙慕丁在擔任馬來西亞國防部長兼交通部長時，就曾於2017年訪問過中國大陸。

根據大陸外交部官網發布的消息，王毅4月1日在福建南平同希沙慕丁舉行會談並共同會見記者。

王毅表示，中馬兩國是締結千年友誼的好鄰居，是共建「一帶一路」的好夥伴，也是攜手抗擊疫情的好兄弟，兩國關係不斷發展，雙方合作大有可為。

王毅稱，兩人會談達成了五點共識：啟動中馬合作高級別委員會，規劃推進後疫情時期兩國合作；繼續深化疫苗合作；持續推動區域合作；共同維護南海和平與穩定；支持多邊主義，反對單邊主義。

希沙慕丁則表示，馬中之間有著傳統親密關係。馬方感謝中方提供抗擊疫情幫助，這彰顯了「馬中是一家人」的真諦。馬來西亞將永遠做中國的好朋友，好夥伴。

雙方還共同簽署《中華人民共和國政府和馬來西亞政府關於建立中馬合作高級別委員會推進後疫情時期合作的諒解備忘錄》。

會談後，兩人共同會見記者時，希沙慕丁特別以中文「我們都是一家人」形容兩國關係。希沙慕丁還告訴王毅：「You are always be my elder brother！」（你永遠是我的大哥）希沙慕丁緊接著再以中文向王毅喊了一聲：「我的大哥！」

因大陸向來強調「大小國友好平等交往」，因此王毅巧妙地笑著回應希沙慕丁的「真情告白」說：「We are brothers！」（我們是兄弟）。

在日前結束中東6國行程後，王毅近期馬不停蹄與亞洲5國外長密集舉行會晤。新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓、韓國外長從3月31日起至4月3日相繼訪問中國大陸。

美中關係 馬來西亞 王毅

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