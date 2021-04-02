反制抵制聲浪 中國仍啟動2022北京冬奧測試項目

（德國之聲中文網）儘管有多個國際組織呼籲抵制北京冬奧以抗議中國對待維吾爾人的方式，2022北京冬奧會在周四仍啟動一系列的測試項目，顯示中國仍持續準備冬季奧運。

人們對於明年2月的奧運會將如何防範新冠病毒仍有疑慮，負責2022北京冬奧的一位高級官員最近承認，疫情為「順利舉辦冬奧會帶來很大的挑戰」。

組織者計劃在奧運會和殘疾人奧運會運動項目的五個地點進行為期10天的測試，包括曲棍球丶速度滑冰丶花式滑冰和冰壺。

這些測試項目通常吸引國際頂尖選手參加，他們希望在奧運會前感受一下場館的情況。但由於病毒相關的旅行限制，只有中國運動員參加測試。

各場館也採取阻擋新冠病毒的措施，通常用來近距離採訪的採訪區以塑料屏風將選手與媒體隔開。

此前，國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）在3月中旬表示，「抵制奧運會從未取得任何成果。」這次測試被視為替2022年做好準備的重要一步。

運動人士敦促各國抵制奧運會。周四，一個由200個維權組織組成的聯盟呼籲糖果巨頭瑪氏箭牌(Mars Wrigley)將奧運官方巧克力士力架（Snickers）從2022年北京奧運會撤下，「否則就會面臨被聯想污名的風險」。

中國受到維權組織和一些國家政府越來越多的抨擊，他們稱中國對新疆西北部維吾爾族和其他少數民族的行動相當於種族滅絕。組織運動者說，至少有100萬名維吾爾族人和其他講突厥語丶大部分是穆斯林的少數民族被關在新疆的集中營裡，中國也被指控在新疆強迫婦女絕育和強迫勞動。

中國起初否認這些集中營的存在，但為其辯護說，這些營地是職業培訓中心，旨在減少伊斯蘭極端主義的感染力。

李玟儀/楊威廉 (美聯社、法新社)

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