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5國外長密集訪華全到福建 陸媒：給台灣看台獨死路一條

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
韓國外長鄭義溶今〈2〉日訪問廈門。圖源：人民網
韓國外長鄭義溶今〈2〉日訪問廈門。圖源：人民網

清明小長假，新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓4個東協國家的外長和韓國外長相繼訪問中國，新華社環球雜誌副總編輯劉洪的自媒體「牛彈琴」今日發文指出，5國外長沒去北京，而是去了福建、廈門，文章語帶玄機指出，別忘了，福建對面就是台灣，就是給台灣看看，這麼多國家支持中國，台獨死路一條。

5國外長密集訪華，其中，韓國外長鄭義溶今〈2〉日訪問廈門，「牛彈琴」文章指，韓國最棘手問題，毫無疑問是半島和平，半島最近又不消停。沒有中國支援，韓國會很頭大。

因此，避免選邊站隊，韓國的態度尤其明確，所以，一邊是韓國外長來中國握手公關；另一邊則是韓國最高國安官員去美國報到磋商。

另外，包括新加坡外長維文、馬來西亞外長希沙慕丁、印尼外長蕾特諾、菲律賓外長洛欽，今日將結束在福建南平的參訪。

不是峰會，但五國外長接連訪中國，沒去北京，而是去了福建。「牛彈琴」文章指，象徵意義很明顯，別忘了，福建對面就台灣，「就是給臺灣當局，也給世界看看，這麼多國家支持中國，台獨死路一條。」

文中指出，外交鬥爭就是打得一拳開、免得百拳來。現在，西方步步緊逼，但朋友紛至遝來，這就是中國外交突圍。

文章還表示，多國看重的目的是什麼？就是搶抓中國紅利，不只外交紅利，貿易紅利，還有疫苗紅利……「這個世界，誰願意和錢過不去呢，更何況，中國還有疫苗。所以，這次印尼也不是只外長訪華，貿易部長和國企部長都來了……」

福建 馬來西亞

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