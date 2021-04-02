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「農林22條」台胞台企同等待遇

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

「這裡是水稻田，前邊是玉蘭花基地，後面的山地準備引入高端技術水果種植，還要配套民宿、研學基地等，預計項目面積要達到800到1000畝。」花都台商協會會長、台商童祖耀指著眼前的農地說。

新華社報導，這塊農地位於廣州市花都區，緊鄰高速公路出口，童祖耀決定以這裡為核心打造台灣風情小鎮項目。去年10月開始，他便忙著與當地政府部門和村民談土地流轉相關事宜。拿到核心區70畝土地的經營權後，他很快開始平整土地、修建設施。

大型農業項目占地面積廣、前期投入資本多、建設周期長，更需要穩定的運營環境和良好的經營預期。近期，大陸推出「農林22條措施」，其中有關農村土地經營權和林地經營權的內容，特別受到台企關注。

措施推出讓童祖耀更安心地經營眼前的項目，「以前還有些不放心，現在明確了台胞台企同等待遇，我能放開手腳去經營了。」他說。

目前，台灣風情小鎮項目已流轉到約300畝的土地經營權，第一期項目進入收官期，預計5月便可對外營業。「我想在核心區種出最好的有機稻米，每畝產出600斤左右，希望今年就能上市流通。」童祖耀說。

在山東，東營力大王農畜產有限公司董事長江正川剛結束為期21天的隔離，便從上海趕回自家的生豬養殖基地。2002年便開始在東營市河口區進行規模化生豬養殖的台商江正川，3年前，租下面積2000畝的新養殖基地，租期5年。現在，公司每年在東營投資額近2000萬。

「農林22條措施」為江正川的規模化經營打一劑「強心針」。這次返回大陸前，江正川在台灣接洽許多業務，準備在有機肥上有所突破，目標是實現循環農業。

廣東清遠，台商黃瑋婷負責的南國童話原野莊園文旅項目投資板塊正進入建設衝刺期。黃瑋婷盼在清遠做出有特色的芳香植物產品，「父母就是台商，所以我對大陸比較了解，很看好這裡的發展。」她說。

台商 農地 廣東

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