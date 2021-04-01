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美稱大陸以商業壓力操控台灣媒體 北京駁斥

聯合報 / 特派記者呂佳蓉／北京即時報導
大陸國台辦發言人馬曉光。 圖／新華社
大陸國台辦發言人馬曉光。 圖／新華社

針對美國國務院發布的「2020年國別人權報告」，其中指稱大陸以商業壓力操控台灣媒體一事，大陸國台辦今以發言人馬曉光名義駁斥。

據大陸國台辦稍早發布的新聞稿，馬曉光表示，大陸外交部發言人已經對美國國務院這份充斥著謊言的所謂「人權報告」進行了駁斥。

馬曉光指出，所謂「大陸以商業壓力操控台灣媒體」的言論，完全是昧於事實的惡意捏造。「民進黨當局為一黨之私利，長期操控媒體、豢養網軍、打擊異己、牽制輿論，編織謊言欺騙民眾。」

馬曉光說，美方出於「利用民進黨當局」的目的，「對民進黨當局這些惡劣行徑遭到台灣社會各界普遍質疑和強烈譴責視而不見、充耳不聞，反而顛倒黑白、汙衊中國，充分暴露了美方手段之拙劣、用心之惡劣，充分暴露了美台勾連背後骯髒的政治交易。」

馬曉光最後說，「美方應該做的，是睜眼看看自己國內極其嚴重的人權問題。」

馬曉光 民進黨 人權

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