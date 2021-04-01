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BBC駐北京記者轉赴台灣 陸外交部痛批他心虛

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
大陸外交部發言人華春瑩。新華社資料照片
大陸外交部發言人華春瑩。新華社資料照片

針對英國廣播公司（BBC）駐北京記者沙磊轉赴台灣採訪一事，大陸外交部發言人華春瑩1日在例行記者會上表示，沙磊是非正常離境，一些人糾集上演一齣鬧劇，堪稱黑白顛倒、以偏概全、倒打一耙的經典案例。

她指出，沙磊在沒有通知中方主管人員和沒有履行任何常駐記者離任手續的情況下不辭而別，如果說他擔心被新疆的民眾起訴（控告），如果他真的堅信自己確實沒有任何造假造謠的行為，他應該去坦然面對應訴，中國依法治國，不會冤枉好人。

華春瑩表示，如果沙磊確實擔心安全問題，他也完全可以報警，中方有關部門依法保障在華外國人的安全，「沒做虧心事不怕鬼敲門」，但是他跑什麼呢？為什麼如此倉促離開中國大陸？他擔心什麼？害怕什麼？只有一個合理的解釋，那就是心虛。

華春瑩說，沙磊雖然沒有遵守中方有關規定，履行必要離任的手續，他走了也就走了，問題是（他還）反咬一口，倒打一耙，不但自己咬，還糾集了BBC和所謂的FCCC（駐華外國記者協會）發聲明，擺出一副受害者的架勢，這是我們不能接受的。

華春瑩稱，在BBC涉華假新聞問題上，中方才是受害者。BBC近年來在涉華問題上，特別是在涉疆問題上炮製大量不道德的假新聞和虛假資訊，不僅新疆部分民眾的利益受到直接的損害，而且對中國國家形象造成嚴重負面影響。

她表示，沙磊離境前未以任何方式告知中方相關部門，沒有履行正常的離任手續，目前沙磊的常駐記者證已經過期，不再具有外國常駐記者身分。

華春瑩還聲明，FCCC（駐華外國記者協會）是一個非法組織，中方從來沒有承認。該組織成員不到全部駐華外國記者的一半，基本上其實也就是歐美幾個國家記者的小圈子。即便如此，據她了解，每一次駐華外國記者協會的所謂聲明，可能也就是那幾個所謂理事自己擬定的，有的時候其他記者甚至在事先一無所知的情況下就被代表了。

華春瑩 BBC 假新聞

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