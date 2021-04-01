台盟中央提出對台聯絡5個工作目標 重點做好以捍衛九二共識

中新網報導，3月31日至4月1日，台盟中央2021年對台聯絡重點工作推進會在安徽合肥舉行，有來自大陸全國各地方台盟組織近80位台情專家出席，探討在當前形勢下如何做好對台聯絡工作。

大陸全國政協常委，台盟中央副主席楊健在開幕式上致辭指出，2020年是兩岸關係極不平凡的一年。兩岸同胞面對突如其來的新冠肺炎疫情，親望親好、守望相助。面對民進黨當局的阻撓破壞，走近走好的腳步更加堅定有力。

他稱，台盟切實發揮自身鄉情親情優勢，堅決反對台獨分裂活動，圍繞促進祖國統一進程，聯絡交流凝心聚力，台情研究獻計出力。

楊健表示，2021年中國共產黨將迎來建黨100周年，台盟中央將重點做好以捍衛九二共識，反對台獨為工作總基調，顧全局，謀長遠；以文化為紐帶，增進兩岸青年心靈契合；發揮鄉情親情優勢，善於納言建言；提升對台聯絡工作專業性，促進兩岸融合發展；著眼兩岸關係熱點難點問題，加強研究調研工作等五個方面的工作目標和任務。

安徽省委統戰部副部長程小俊說，對台聯絡工作是台盟的一項重要工作內容。舉辦此次推進會，學習交流對台工作的做法和體會，研究探討對台工作新思路新舉措，是非常重要且及時的。

程小俊認為，這次推進會在安徽省舉辦，必將有力推進安徽省台盟組織加強自身建設、更好履行參政黨職能，在推進皖台交流交往中作出新的更大貢獻。

台盟安徽省總支主委林敏指出，自台盟安徽省總支成立至今，共接待台灣團隊32批近千人次；赴台(海外)交流團組7個60餘人次，完成涉台課題研究報告共27篇，大大加強與海內外台胞的交往。