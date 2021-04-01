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林鄭：非所有參選人需國安審查 召集人制度屬中央權力

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
香港特區行政長官林鄭月娥。中新社資料照片
香港特區行政長官林鄭月娥。中新社資料照片

香港特區行政長官林鄭月娥接受《香港有線電視CATV》專訪時表示，並非所有參選人都需經國安處審查；而特首也不會出任資格審查委員會主席。至於新設的選舉委員會召集人制度，則屬中央權力，本地立法不包括在內。

綜合港媒報導，大陸全國人大3月11日以高票通過《完善香港特區選舉制度的決定草案》後，全國人大常委會3月31日以全票通過修訂香港《基本法》附件一及二。在香港的新選舉制度下，設有資格審查委員會，負責審查特首、立法會及選委會參選人是否擁護基本法及效忠特區。

林鄭月娥表示，不是所有參選人都要國安處審查，有懷疑才去做。她稱，特首不會出任資格審查委員會的主席，而只有特區主要官員，才適合擔任資格審查委員會的成員。

林鄭月娥說，要確保有關人士公正、無利益衝突、無政治考慮、不怕被人起底制裁，也要得到中央信任，加上要向中央及社會問責，只有獲得中央任命的主要官員適合擔任資委會成員。至於退休法官，她認為並不合適，因為他們不在機制中，也不能檢視涉及國安的資料。

談及新設的選舉委員會召集人制度時，林鄭月娥稱，這是中央的權力，「召集人制度一個是非常時期非常手段，甚至形容為『兜底』條款，它不會詳細，我亦可在此講清楚在附件一、附件二，差不多所有內容都需要用本地立法將之體現，但這個不需要。在日後香港選舉法律是不會見到有『召集人制度』，也不會見到有一個人物叫『召集人』，這是中央的權力。」

香港選舉 林鄭月娥 國安

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