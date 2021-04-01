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中菲南海緊張 加拿大參一腳護衛艦巡南海
菲律賓抗議中國「由中國民兵控制的漁船」數百艘集結南海之際，陸媒觀察者網報導，加拿大護衛艦卡爾加里號本周航經中國南海相關海域，時機敏感。
報導引述加拿大廣播公司（CBS）報導，加拿大國防部發言人表示，卡爾加里號29日和30日從汶萊前往越南時途經中國南海。一名不願透露姓名的加國防部官員表示，航經南海期間，中國一直在監視卡爾加里號。
大陸自媒體@南海戰略態勢感知則指，不只加拿大， 近日澳大利亞海軍護衛艦安扎克號、加拿大海軍護衛艦卡爾加里號分別從新加坡、汶萊出港，進入南海活動。
觀察者網引述中國國防部發言人表示，中方堅決反對任何國家以「航行自由」為名，加大在南海軍事存在，製造緊張氣氛，希望有關國家不要無事生非，不要挑動南海局勢升溫。
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