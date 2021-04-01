中共廿大造成我國安壓力 陳明通：結合國防與心防因應

國家安全局指出，今年中共慶祝建黨百年、明年召開二十大，習近平勢將對內展現足以應處主權議題的能力，將使中共在涉主權議題上升高與外部衝突風險，恐增我國安應處壓力。國安局長陳明通表示，我方必須結合國防實質戰力與心防來因應。

立法院外交及國防委員會上午邀請國家安全局局長陳明通、外交部、國防部、大陸委員會、經濟部、行政院農業委員會、海洋委員會海巡署報告「近期美中台三邊關係及周邊海域情勢發展對我國安影響」。

國安局在報告中表示，主權議題日益成為中共對外衝突不安因素。美「中」雙方對台灣議題各持立場，中共亦展現對香港、新疆等內政問題堅決不讓姿態，在外界不斷升高對中共涉主權議題之壓力下，加上今年中共慶祝建黨百年、明年召開二十大，習近平勢將對內展現足以應處主權議題的能力，將使中共在涉主權議題上升高與外部衝突風險，恐增我國安應處壓力。

對於我方如何因應，陳明通答詢時表示，一個是心防，此外要實質加強我國防戰力，國防戰力是實力上的，而心防還是很重要，否則再多武器才有用。

陳明通會前受訪也表示，以過去經驗，中共應該會在明年第20次全國代表大會產生新一屆領導人，但因中共領導人習近平已取消任期限制，恐怕二十大後仍是習近平擔任領導人。

陳明通指出，北京長期以來對台的戰略企圖大家都很清楚，台灣也會針對各項狀況進行推演，但最重要的是國人應團結一致，如果要保持自由民主的生活，不被極權專制統治，一定要全民團結。