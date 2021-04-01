聽新聞
test
0:00 / 0:00
BBC北京記者轉駐台灣 外交部：歡迎來享受我國言論自由
英國廣播公司（BBC）駐中國大陸北京記者沙磊轉駐台灣；外交部發言人歐江安今天表示，歡迎世界各國媒體前來台灣採訪及駐點，享受我國的言論自由及採訪自由，台灣環境友善，相信沙磊來台灣感受會很不同。
英國廣播公司新聞網（BBC News）31日在官方推特帳號發表聲明表示，原駐中國記者沙磊（JohnSudworth）已調派台灣，但未說明具體原因。BBC曾於2月報導，中國為新疆維吾爾族設立的再教育營中，女性會遭到強暴等暴力對待，沙磊的名字沒有出現在該篇報導中，但他被中國政府及黨營媒體批評。
外交部發言人歐江安今天在例行記者會上回覆媒體提問時表示，台灣是自由民主國家，多元開放的社會，我方高度維護新聞自由、人權等普世價值，同時也歡迎世界各國媒體來台灣採訪及駐點，享受我國的言論自由與採訪自由。
歐江安表示，所有計劃來台駐點的國際媒體，外交部都會給予適當協助；台灣環境友善、安全、透明，又有蓬勃發展、專業及敬業的多元媒體，相信沙磊及家人來台灣會感受很不一樣。
歐江安表示，目前派駐在台灣的國際媒體，至今共有72家、126名外籍記者。從去年1月至今年3月底為止新增21家，共39名首次來台駐點的國際媒體記者，包括美國「紐約時報」、「華盛頓郵報」、「華爾街日報」、BBC等國際重要媒體。這足以證明台灣為「自由民主之燈塔」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言