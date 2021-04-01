海巡署：中共無人機近期繞東沙島飛行偵蒐我軍事部署

因應共軍西南海空域軍演威脅，國軍派遣海軍陸戰隊等兵力進駐東沙島因應情勢，海岸巡防署上午證實，我方發現近期中共無人機在我東沙島上空繞島飛行，不排除進行偵蒐，研判相關軍事或準軍事擾台作為，將台美關係深化而增強，不排除透過「民兵船」、「海警船」、「軍艦」的三線機制，對我國本島及周邊外離島等給予壓迫。

海巡署也研判，隨台海安全逐漸受各國關注，不排除未來美方將聯合日本等其他國家於台海附近舉行軍演。

立法院外交及國防委員會上午邀請國家安全局局長陳明通、外交部、國防部、大陸委員會、經濟部、行政院農業委員會、海洋委員會海巡署報告「近期美中台三邊關係及周邊海域情勢發展對我國安影響」，海巡署由副署長許靜芝出席備詢。

許靜芝備詢時態度低調，但根據未在備詢台上口頭說明的書面報告，中共除持續在國際外交上對台打壓及孤立外，在軍事上亦強化對台的威懾。報告中披露，中共除定期派遣軍機、艦於我周邊海域巡弋外，海巡署亦掌握，近期中共無人機在我東沙島上空繞島飛行，不排除進行偵蒐，研判相關軍事或準軍事擾台作為，將隨台美關係深化而增強。

報告中表示，在台海部分，中共頻繁投射軍機、艦於台海附近海、空域活動，甚至侵入我防空識別區 (ADIZ)，顯示中共企圖透過「不正常轉為正常、正常變為常態、常態形成合理化」的作為，以進行海、空權擴張，但美國自107年起即定期派艦通過台海進行反制，其中108年有9次、109年13次、110年迄今已3次，與其「印太戰略」將台灣納入第一島鏈戰略 布局相符，研判美方的台海戰略短期內將不會改變，且美日「2+2」會談中台海重要性，更是首次在正式會議被提及，顯示台海安全逐漸受各國關注，不排除未來美方將聯合日本等其他國家於台海附近舉行軍演。

報告表示，近期美 「 中 」 互動關係，與敏感海域局勢變化有相當大關聯，即東海、台海及南海。雖然台美關係隨美「中」對立加劇有所深化，但研判兩岸議題仍屬中共在國際事務上的「紅線」，且短期間內無法有效解決在台美關係不斷升溫，雙方強化非傳統安全議題合作，勢必引起中共反彈，在近年中共不斷強化軍事及遠海打擊能量情形下，對台灣的威懾行為將不減反增，亦不排除透過「民兵船」、「海警船」、「軍艦」的三線機制，對我國本島及周邊外離島等給予壓迫 ，或可能引起小規模摩擦及突發事件， 我方須持續關注以為即時因應。