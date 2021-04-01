抵制2022北京冬奧？ 陳明通：政府尚未作成決策

對於是否抵制2022北京冬奧，國安局長陳明通上午表示，政府尚未作成決策，現在說太早；至於是否抵制「新疆棉」？陳明通說，相信看不下新疆的事是台灣主流民意，值得方方面面來參考。

立法院外交及國防委員會上午邀請國家安全局局長陳明通、外交部、國防部、大陸委員會、經濟部、行政院農業委員會、海洋委員會海巡署報告「近期美中台三邊關係及周邊海域情勢發展對我國安影響」，並備質詢。他在回應國民黨立委江啟臣等立委質疑時作上開回應。

江啟臣等質詢，國內部分人士以缺乏證據為由，對新疆或新疆棉、集中營等議題採取模糊立場，台灣是否要清楚表態？或保持模糊？陳明通表示，台灣社會長期為自由民主奮鬥，看到新疆的事當然看不下去，相信這是台灣主流民意，值得方方面面來參考。

對中華奧會評估我國在什麼條件下會抵制冬奧？政府應用什麼標準判斷？陳明通表示，國安局是情蒐情研單位，不負責決策。這個議題國際社會有些聲音，但政府還沒作成決策。必須有進一步情資才能研判，現在說太早。

而包括鳳梨事件還會發生？陳明通表示，現在看來不致於，這個議題並未往其他地方擴散，目前情資是單純鎖定，國安局有相關情蒐。這是否認為兩岸不會發生貿易戰？他想「不致於」，因為我國出口太多東西是北京所需要的。

陳明通說，就北京來講，萬流歸宗，所有問題都是政治問題，對方講一碼歸一碼，但實際上以他過去與對方交流經驗，都是政治問題。對方會有統戰考慮，我方必須算進來。