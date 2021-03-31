日媒爆陸與北韓4月恢復貿易往來 陸外交部：不掌握

《日本經濟新聞》3月30日引述多名消息人士報道，中國大陸和北韓準備4月中旬恢復因為新冠肺炎疫情暫停的貿易往來。大陸外交部發言人華春瑩指出，不掌握有關的具體情況。

大陸外交部例行記者會上，路透記者提問，「據報導，中國和北韓將於4月中旬恢復因疫情暫停的貿易往來。你能否證實並評論？」

華春瑩回應稱，北韓是中國的友好鄰國，中朝之間保持著各種交往合作。由於疫情原因，各國之間貿易都受到了一定影響，中方一直致力於在做好疫情防控前提下，同相關國家逐漸恢復正常的貿易往來，「你提到的具體情況我不掌握」。

《日本經濟新聞》引述一名於丹東市貿易公司工作的30多歲中國男子指出，「我聽說朝鮮計畫4月中旬開始接收來自中國的商品」。他稱，消息是來自北韓一方，並表示正在準備復業。其他幾間貿易公司都指預計4月恢復雙邊貿易。

報導指出，商品起初只會經中朝友誼橋的鐵路往來丹東市和新義州市。北韓於新義州市設置病毒檢測站，如果一切妥當，將恢復船和貨車來往。有消息人士指出，北韓需要藥物治療糖尿病、感染和其他疾病，「雙邊貿易」實際是中國大陸對北韓的援助，並提到由於春季播種季節臨近，北韓還想取得化肥。

新冠疫情在大陸武漢爆發後，金正恩切斷北韓和中國大陸的邊境關口。