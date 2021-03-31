BBC駐京記者沙磊轉駐台灣 北京：沒履行離境手續

英國廣播公司（BBC）新聞團隊今宣布，原駐北京記者沙磊轉駐台灣；駐北京外國記者協會（FCCC）今表示，沙磊是出於對自身及家人安全的擔憂，而於23日離開大陸。大陸外交部則稱，沙磊不辭而別，沒履行外國常駐記者的離境手續。

沙磊（John Sudworth）先前報導武漢封城一周年，以及揭露新疆侵害人權新聞，遭到大陸官方斥責其「製造假新聞」。FCCC表示，大陸官媒與官員在數月間，散布沙磊與同事的虛假訊息與人身攻擊。

FCCC指出，這種騷擾與和恐嚇阻礙了外國駐北京記者的工作，並使他們的中國新聞助理承受越來越大的壓力。外國記者簽證在中國大陸的正常期限為12 個月，但過去2年，沙磊只能拿到一系列1至6個月不等的短期簽證，這讓他在北京的生計長期受到不確定影響。

這項聲明指出，考量安全因素，沙磊與他的妻子已一同離開中國大陸。而沙磊的妻子是愛爾蘭廣播公司（RTE）駐中國記者莫瑞（Yvonne Murray）。

大陸外交部發言人華春瑩今說，聽說新疆有一些民眾和實體因為沙磊涉疆的「假新聞」，導致利益受到了損害，他們打算要起訴沙磊。

華春瑩表示，「我們也強調這完全是民間的行為，因為中國正在推進全面依法治國，民眾運用法律手段來維護自身榮譽和利益的意識在不斷的增強，這與中國政府無關。我們也沒有聽說任何中國政府部門威脅他」。

華春瑩更指，「如果沙磊認為他的報導是公正的、客觀的，他就應該勇敢應訴，不用害怕。如果有證據表明他受到了威脅，他就應該報警，我們會保護他的安全。但是他跑什麼？這說明什麼問題？」