胡錫進：大陸已處理完新疆、香港 「就剩台灣了」

大陸全國人大常委會30日全票通過修訂香港基本法附件一和附件二，關於香港特區行政長官和立法會的選舉辦法。環球時報總編輯胡錫進31日傍晚在其微信公眾號發文稱，大陸已經處理完新疆和香港問題，「接下來就剩下台灣了」。

胡錫進表示，早幾年，新疆極端主義勢力很猖獗，暴恐活動頻發，搞得烏煙瘴氣。那些勢力覺得自己了不得了，還有西方支持，結果如何呢？他們像被秋風掃落葉一樣收拾了。

文章指出，「也是早幾年，香港極端勢力忘乎所以，這不行那不幹，選上的議員連宣誓都拒絕或者搞怪，與美英的勾結都是明面上的，直接要求制裁香港甚至整個中國，都覺得反就反了，有美英支持，沒事。」

胡錫進說，「結果怎麽樣呢？中央直接出手，香港國安法出來了，選舉辦法修改了，抱美英的極端勢力徹底出局，美爹怎麽著了？英爹怎麽著了？香港局勢還不是說翻就翻過來了！」

他接著警告台灣，「接下來就剩下台灣了。別以為隔著海峽，那裡還有點軍隊，有美國的『台灣關係法』撐腰。民進黨當局頭腦可得清醒點，千萬別學香港反中亂港勢力走極端。那樣的話，他們就等於把自己擺到了歷史的案板上。」

胡錫進還要台灣，「別信美國幾個議員的叫囂，別信美國政府含糊其辭的承諾，看看華盛頓在香港衝突中光會瞎咋呼的表現，民進黨當局就應知道一旦他們把台海局勢逼向軍事攤牌，結果會是什麽。」

文章最後稱，「和平解決台海問題的其中一把鑰匙直到今天還存在台當局那邊，但不會永遠是這樣。有一天，它會被歷史收走的。」