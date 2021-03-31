聽新聞
test
0:00 / 0:00

胡錫進：大陸已處理完新疆、香港 「就剩台灣了」

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
環球時報總編輯胡錫進稱，大陸已處理完新疆和香港問題，「接下來就剩下台灣了」。（截圖自胡錫進微信公眾號）
環球時報總編輯胡錫進稱，大陸已處理完新疆和香港問題，「接下來就剩下台灣了」。（截圖自胡錫進微信公眾號）

大陸全國人大常委會30日全票通過修訂香港基本法附件一和附件二，關於香港特區行政長官和立法會的選舉辦法。環球時報總編輯胡錫進31日傍晚在其微信公眾號發文稱，大陸已經處理完新疆和香港問題，「接下來就剩下台灣了」。

胡錫進表示，早幾年，新疆極端主義勢力很猖獗，暴恐活動頻發，搞得烏煙瘴氣。那些勢力覺得自己了不得了，還有西方支持，結果如何呢？他們像被秋風掃落葉一樣收拾了。

文章指出，「也是早幾年，香港極端勢力忘乎所以，這不行那不幹，選上的議員連宣誓都拒絕或者搞怪，與美英的勾結都是明面上的，直接要求制裁香港甚至整個中國，都覺得反就反了，有美英支持，沒事。」

胡錫進說，「結果怎麽樣呢？中央直接出手，香港國安法出來了，選舉辦法修改了，抱美英的極端勢力徹底出局，美爹怎麽著了？英爹怎麽著了？香港局勢還不是說翻就翻過來了！」

他接著警告台灣，「接下來就剩下台灣了。別以為隔著海峽，那裡還有點軍隊，有美國的『台灣關係法』撐腰。民進黨當局頭腦可得清醒點，千萬別學香港反中亂港勢力走極端。那樣的話，他們就等於把自己擺到了歷史的案板上。」

胡錫進還要台灣，「別信美國幾個議員的叫囂，別信美國政府含糊其辭的承諾，看看華盛頓在香港衝突中光會瞎咋呼的表現，民進黨當局就應知道一旦他們把台海局勢逼向軍事攤牌，結果會是什麽。」

文章最後稱，「和平解決台海問題的其中一把鑰匙直到今天還存在台當局那邊，但不會永遠是這樣。有一天，它會被歷史收走的。」

香港 胡錫進

延伸閱讀

BBC遭中國批新疆新聞造假 駐北京記者改派台灣

中國改變香港選制 英外相：違反中英聯合聲明

香港選制大改 陸委會：台灣會記取香港慘痛教訓

陸學者警告：台灣修憲若越紅線 大陸一定動手

相關新聞

胡錫進：大陸已處理完新疆、香港 「就剩台灣了」

大陸全國人大常委會30日全票通過修訂香港基本法附件一和附件二，關於香港特區行政長官和立法會的選舉辦法。環球時報總編輯胡錫...

BBC記者轉駐台灣 大陸外交部：不辭而別、非正常離境

英國廣播公司（BBC）新聞團隊今天宣布原駐北京記者沙磊轉駐台灣後，中國外交部宣稱沙磊此舉是「不辭而別」、「非正常離境」；...

回應「通、惠、情」 陸委會：不應加軍事威脅政治框架

大陸國台辦發言人朱鳳蓮31日表示，基於中共總書記習近平指示「通、惠、情」，將採取積極措施，支持台胞台企參與「十四五」規劃...

鳳梨事件 陸委會：望兩岸主管部門透過協議機制溝通

大陸國台辦發言人朱鳳蓮31日上午在國台辦記者會拿出台灣鳯梨病蟲害照片和證據，並要求民進黨當局應該切實地負起監管的責任，從...

影／回應國台辦公布台灣鳳梨蟲照 蘇貞昌：一張照不足為憑

大陸國台辦公布銷陸台灣鳳梨蟲照，批評台灣是政治操作，行政院長蘇貞昌下午表示，「一張照片，不足為憑」，希望能有更多科學證據...

國台辦出示鳳梨蟲照 陳吉仲：不實指控我方未收到照片

中國大陸3月1日起以檢出有害生物禁為由，禁止台灣鳳梨外銷中國大陸，國台辦今天在例行記者會中，公布台灣鳳梨害蟲照片；農委會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。