鳳梨事件 陸委會：望兩岸主管部門透過協議機制溝通

大陸國台辦發言人朱鳳蓮31日上午在國台辦記者會拿出台灣鳯梨病蟲害照片和證據，並要求民進黨當局應該切實地負起監管的責任，從源頭上去處理，而不要再搞什麼政治操弄。陸委會31日下午回應，希望兩岸雙方業務主管部門盡速透過協議既定機制進行溝通，務實解決問題。

陸委會表示針對大陸國台辦發言人所稱對於台灣鳳梨輸陸害蟲的通報次數，農委會陳吉仲主委已於今日中午對外說明，比對陸方所稱2020年通報28件鳳梨不合格案，我方僅接獲13件，將再請陸方提供相關資料。

其次，兩岸農產品檢疫問題屬「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」議定事項，希望雙方業務主管部門盡速透過協議既定機制進行溝通，務實解決問題。

另外，關於朱鳳蓮表示，對台灣運動員參加北京冬奧會，歡迎「中華台北奧會」派隊參加，並為台灣運動員參賽和移地訓練提供便利，可為台灣運動員接種疫苗。

陸委會則表示，我方已注意到國際上對於參與北京冬奧的各種意見，政府將持續關注。目前相關機關尚未就此議題進行討論。

有關台灣運動員參加國際賽事，我疫情指揮中心之前已經表示，因參加奧運等出國比賽的選手，已列為公費疫苗優先接種對象，都會在台灣先接種再赴當地，讓選手平安健康的參賽。

近期媒體也有報導，部分參加今年7月東京奧運的選手，已完成接種，體育署也已有分階段讓教練等相關人員接種的完整規劃，相信國內選手未來至其他地方參賽，也會依照這樣的安排來處理。