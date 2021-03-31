回應「通、惠、情」 陸委會：不應加軍事威脅政治框架

大陸國台辦發言人朱鳳蓮31日表示，基於中共總書記習近平指示「通、惠、情」，將採取積極措施，支持台胞台企參與「十四五」規劃、融入新發展格局，讓台胞分享更多新發展機遇。陸委會31日傍晚回應，不要從施加軍事威脅、政治框架的角度對待台灣，方能真正探索出兩岸關係的發展新路。

陸委會表示，中共以融合發展促進統一，是對岸的一貫主張與做法，該會將關注後續動態、妥適應處。兩岸要良性互動、互利雙贏，唯有尊重台灣民意對維持台海現狀的期待，不要從施加軍事威脅、政治框架的角度對待台灣，方能真正探索出兩岸關係的發展新路。

金門自中國大陸引水是經過雙方政府授權的海基會與海協會溝通，政府在「金門水資源自主、用水安全」兩大前提下，自中國大陸引進補充性水源（金門仍可維持七成自有水源），並已於107年8月5日通水。至於與福建地區通氣、通電、通橋之議題，現階段並無必要性及急迫性，且涉及兩岸協調溝通及未來兩岸關係發展等複雜敏感問題，影響十分深遠，非地方自治事項，仍須由我中央政府全盤衡量及審慎評估。

第三，中共以「通、惠、情」方式探索兩岸融合發展推進統一，並讓金馬與福建「應通盡通」，對照中國大陸在過去一段時間所推動的各項對台措施，都是以「利中」為核心的單向思考作為。呼籲陸方，揚棄過去的思維，不要強加統一等政治目標在兩岸經貿合作交流上，才有助於兩岸經貿健康有序發展，真正達成兩岸互利互惠。

關於朱鳳蓮有關台美外交的發言，陸委會表示，中華民國是主權國家，台灣從來不屬於「中華人民共和國」，我們有權與包含美國在內的國際社會互動往來，中共無權置喙，更不必過度反應。

長期以來，台美是價值共享與區域安全利益的重要同盟，我方感謝美方不分朝野黨派支持台灣，未來將持續深化台美關係。我政府維護台海現狀的政策一貫，呼籲北京當局正視兩岸現實及台灣民意，摒棄強制性的主張及負面作為，為兩岸良性互動承擔應有責任。