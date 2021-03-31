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釣魚台爭端 陸國防部促日方停止挑釁
針對日本抗議中國大陸經常派海警船到釣魚台海域巡邏，部分海警船是攜武力進駐的船隻。大陸國防部發言人吳謙表示，中方強調，制定海警法是正常立法活動，完全符合國際法和國際慣例。
吳謙就中日防務部門機制性磋商，回應有關中日國防部門於3月29日舉行「海空聯絡機制」年度視訊會議的提問時表示，會議主要圍繞兩國海空安全政策、地區安全局勢、海空聯絡機制運行情況及防務交流等交換意見。
據星島網，在會上，中方強調釣魚台島及其附屬島嶼是中國固有領土，無論日方如何盤算，都無法改變這一事實；日方應停止一切在釣魚台島問題上對中國的挑釁行為，更不要顛倒黑白對中方倒打一耙。中方還就日方近期一系列涉華消極舉動表示強烈不滿和嚴重關切，要求日方恪守國際關係基本準則，停止對中國大陸造謠中傷，以實際行動維護中日關係大局。
另外，會上雙方亦共同回顧了海空聯絡機制運行情況，肯定了機制對減少誤解誤判、維護海空安全發揮的積極作用，提出了包括盡早開通直通電話等意見。雙方重申要按照兩國領導人有關共識，繼續完善機制建設，推進防務交流，有效增信釋疑，為構建建設性雙邊安全關係作出積極努力。
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