習近平福建行提「通惠情」 國台辦：深化兩岸和平融合發展

大陸全國兩會結束後，中共總書記習近平選擇福建為第一個考察地，並提出「通惠情」的對台促融。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今指出，大陸將不斷深化兩岸關係和平發展、融合發展。

習近平日前在福建考察時提及涉台談話，表示「要突出以通促融、以惠促融、以情促融，勇於探索海峽兩岸融合發展新路」。

大陸國台辦今日舉辦例行記者會，對於習近平的談話做出更多訊息解讀。朱鳳蓮表示，深化兩岸融合發展是習近平提出的一項對台重大政策主張，「為我們立足新時代、在民族復興偉大征程中推進祖國統一指明了方向」。

朱鳳蓮說，陸方貫徹落實習近平關於對台工作的重要論述，堅持以人民為中心的發展思想，對台胞一視同仁，大力推進兩岸交流合作、融合發展，支持福建探索海峽兩岸融合發展新路，取得積極進展。

他強調，大陸將深入貫徹習在福建考察的講話精神，積極推動海峽兩岸以通促融、以惠促融、以情促融，不斷深化兩岸關係和平發展、融合發展。

在以通促融方面，朱鳳蓮表示，將不斷提升兩岸經貿合作暢通，基礎設施聯通，能源資源互通，行業標準共通，推動金門、馬祖同福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋，積極推進兩岸應通盡通。

在以惠促融方面，朱鳳蓮說，持續落實落細「31條」、「26條」、「11條」、「農林22條」等對台政策措施，保障台胞福祉和在大陸享受同等待遇的制度和政策，支持台胞台企參與「十四五」規劃。在以情促融方面，擴大兩岸經濟文化交流合作，加強兩岸基層和青少年交流。

朱鳳蓮指出，將支持福建發揮在兩岸交流合作、融合發展中的獨特優勢，先行先試，探索兩岸融合發展新路，打造臺胞台企登陸的第一家園。

今日記者會近日尾聲時，朱鳳蓮對於台灣遭遇的嚴峻缺水問題向台灣民眾表達慰問，希望「有關方面」切實採取措施抗旱救災。他並以2018年金廈通水為例，稱金門民眾再也不為用水困難而苦惱。