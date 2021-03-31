台擬分階段恢復人道探親 國台辦：聽其言、更要觀其行

針對陸委會主委邱太三日前稱，將評估分階段恢復包括大陸居民赴台人道探親等在內的兩岸人員及運輸往來，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天在記者會回應說，「聽其言，更要觀其行」。

她表示，新冠肺炎疫情發生後，兩岸人員往來受到前所未有的衝擊。從2020年2月至今，民進黨當局一直單方面禁止大陸居民赴台，關閉金門、馬祖與福建的小三通，大量取消兩岸直航航點，許多兩岸婚姻家庭的子女和大陸配偶受到不公正對待。

朱鳳蓮說，民進黨當局採取的種種阻斷措施，嚴重影響了兩岸人員往來和各領域交流，也給台灣同胞往返兩岸平添許多困難和障礙，這是兩岸人員正常往來受阻的直接和主要原因。從疫情以來民進黨當局有關人的言論和行徑看，這些阻撓措施背後的動機一目了然。「當務之急是他們立即糾錯。」

有記者問，大陸會覺得台灣提出的這些措施是一些積極訊號嗎？她重申，兩岸人員不能正常往來，是因為台灣方面以疫情為由單方面推出一些禁限措施所致。這些不科學、不合理的禁限措施要調整，不人道的做法要取消。

朱鳳蓮還說，這個春天台灣地區遭遇幾十年來最嚴峻的缺水問題，多個水庫水情告急，日月潭也罕見探底，農作物灌溉和工業用水受限，民眾的生活用水也受到很大影響。「我們向台灣民眾表達關心和慰問，希望旱情盡快緩解，也希望有關方面切實採取措施抗旱救災，保障台灣民眾的生產生活。」

她提到，與福建一水之隔的金門，雖然也面臨同樣旱情，但受益於2018年8月建成的兩岸供水工程，金門鄉親的生活用水有了充足保障。從2018年8月5日至2021年3月28日，目前福建向金門持續、穩定、優質供水累計1219.12萬噸。今年元旦以來，針對台灣和金馬地區持續乾旱的情況，以及應金門水廠提出春季增加供水的要求，福建向金門日均供水由1.4萬噸提高到1.71萬噸，累計供水148.9萬噸。金門鄉親再也不為用水困難而苦惱。

朱鳳蓮強調，兩岸關係好，台灣才會好，台灣民眾的福祉才會更好。希望兩岸同胞共同努力，排除障礙，不斷增進利益福祉。

至於兩岸既有協議，她表示，大陸方面態度一向非常明確，也一貫致力於加強兩岸交流合作，建立穩定的兩岸經濟合作機制，保障兩岸同胞利益福祉。

但她也說，民進黨當局上台後，拒不承認九二共識，單方面破壞兩岸共同政治基礎，導致兩岸聯繫溝通機制停擺，兩岸協議執行受到影響，這是兩岸同胞都不願看到的。

她還說，近段時間，民進黨當局雖一再聲稱希望兩岸和解、對話，實際卻千方百計企圖遂行「台獨」、加緊勾連外部勢力「倚洋謀獨」、借涉港、涉疆議題大放厥詞，惡意攻擊挑釁大陸，製造兩岸對立。她反問：這是要「和解」嗎？並強調，民進黨當局若真心為兩岸同胞利益福祉著想，就應該採取實際行動，回到九二共識政治基礎上來，放空砲是解決不了問題的。