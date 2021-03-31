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憂美國聯準會政策 陶冬：鮑爾騎著灰犀牛

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
瑞士信貸私人銀行大中華區副主席陶冬。聯合報系資料照片
瑞士信貸私人銀行大中華區副主席陶冬。聯合報系資料照片

瑞士信貸私人銀行大中華區副主席陶冬認為，今年可見的全球性灰犀牛有兩個，一是美國聯準會的政策，一是新冠病毒變種。新冠疫情在2020年肆虐各國，已經導致經濟活動大停頓；聯準會則一直在放水，一旦政策轉向，對市場的衝擊可能更大。

陶冬在「經濟通」撰文指出，美國十年期國債利率自從年初的0.92%一路走高，3月一度觸及1.73%，債市頗為動盪。疫苗的迅速推廣和拜登巨大的財政支出，讓美國經濟前景明顯改善，市場擔心通貨膨脹。債市的動盪幾次影響到美股，甚至危及全球風險資產。

陶冬認為，除非疫情出現意外的大規模的反彈，美國今年的消費增長可能達到10%，甚至更高。拜登政府的赤字財政，遠遠超過和平時候的規模，也遠遠超過其他國家的規模，為美國經濟復甦提供堅實的基礎。疫情期間積累下相當的購買力，加上政府大撒支票，社交距離放開後可能有報復性的消費反彈，並幫助企業投資活動回暖。

陶冬分析，聯準會其實真的不想加息。拜登政府史無前例的赤字財政，需要極度寬鬆的貨幣環境來支持。地方政府也將有巨大的資金需求，需要穩定、友善的發債環境來支持。他相信，聯準會必須將極度寬鬆的貨幣政策繼續下去，哪怕到時候不得不加息，也盡可能拖延時間、減輕幅度。這是美國的財政狀況所決定的，極度寬鬆貨幣政策在可預見的將來會持續。

他認為，允許十年期國債有序地上升到2%水準，則是另一回事。聯準會需要一定的政策空間，為下一次經濟／市場危機儲備彈藥。目前的長端國債利率，不過是回到2020年3月股災前的水準。十年期國債利率升到2%以上的時候，儘管流動性依然寬鬆，政策的安全邊際就小了，市場的震盪幅度可能更寬了。

陶冬在文末表示，到時候，聯準會主席鮑爾騎著灰犀牛，倒也是別樣的風采。

聯準會 疫情

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