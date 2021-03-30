北京通過修改香港選制 栗戰書：彰顯維護國家主權

大陸全國人大常委會今日通過修改香港「基本法」附件一與附件二，修改了香港選制。全國人大常委會委員長栗戰書指出，今年兩會（人大、政協）結束後，全國人大常委會迅速行動，完成了中共交付的政治任務和立法任務，彰顯維護國家主權、安全、發展利益。

據新華社報導，栗戰書表示，常委會組成人員一致認為，修改選制是堅持「一國」原則和尊重「兩制」差異、維護北京對特別行政區全面管治權和保障特別行政區高度自治權結合起來，全面落實「愛國者治港」這一根本原則，具有堅實的政治基礎、法治基礎和民意基礎。

他強調，這對於堅持和完善「一國兩制！制度體系，維護大陸「憲法」和香港「基本法」確定的香港特別行政區憲制秩序，確保「一國兩制」方針不會變、不動搖和「一國兩制」在香港的實踐不走樣、不變形，確保香港長治久安和長期繁榮穩定，具有重要意義。

栗戰書指出，香港要依法及時修改香港特別行政區本地有關法律，抓緊落實完善香港選舉制度的有關事宜，依法組織、規管相關選舉活動。有關方面要加強宣傳闡釋工作，講清講透完善香港選舉制度的重要性、必要性、合法性，為法律實施營造良好政治和輿論環境。

栗戰書強調，隨著香港選舉制度的完善和實施，以及「愛國者治港」原則的有效貫徹，北京對香港的全面管治權將得到有效落實，香港治理效能將顯著提高，香港各種深層次問題將得到有效解決，香港將實現長治久安，「為實現中華民族偉大復興作出應有的貢獻」。