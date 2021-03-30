林鄭月娥：香港特首選舉將於明年3月舉行

香港特首林鄭月娥於30日舉行的記者會上宣布，港府爭取在4月中向香港立法會繳交完善選舉制度的綜合條例草案，如果立法會通過條例草案，香港特首選舉將在明年3月舉行。

中新社報導，林鄭月娥表示，港府將全力以赴，爭取在4月中向香港立法會繳交完善選舉制度的綜合條例草案，希望立法會能在今年5月底前完成審議，三讀通過。

林鄭月娥說，如果立法會按照上述時間表通過有關條例草案，選舉委員會選舉將在今年9月舉行，立法會換屆選舉將在今年12月舉行，特首選舉則將在明年3月舉行。

此外，香港星島日報報導，有人說香港民主派等於不愛國，林鄭月娥表示，相關說法對於民主派而言並不公道，她認為民主派也有愛國人士，「不會因民主而不愛國」，只要證明自己為愛國者，沒有勾結外國等行為，並有理念及希望服務香港民眾，也可爭取五大界別提名票。

她更表示，不同意世界只有一種民主制度，也沒有一種民主制度可以放諸四海皆準，需視不同地方的實際情況，包括政制建構等。任何民主制度需考慮多個因素，包括憲制秩序等，且需要過程發展，也需要發展過程才會成熟。她說，希望香港民眾明白大陸中央「用心良苦」，協助讓香港局面變得穩定，一國兩制可以行穩致遠，以解決深層問題。過去太過政治化讓不少有能力的人士卻步，她相信將有更多有能之士參與治理香港，並提高治理能力。

林鄭月娥強調，需移除政治制度的漏洞，不可容許會危害國安的人士成為香港議員或進入管治制度。她說，大陸中央真誠希望香港可達到普選，但以往方案被否決，普選的終極目標沒有改變，香港能以循序漸進的方式達到普選，但需確保不會偏離一國兩制，但由於制度不會太快成熟，因此她認為不會在她任內發生。