大陸修法主導香港選舉 陸委會：突顯中共畏懼民主

針對大陸全國人大常委會審議通過關於修訂香港基本法附件一及附件二的議案，陸委會卅日表示，中共此次採取一步到位的做法，主動修改香港特首、立法會選制，為未來港人參選設立重重關卡，確保所謂的「愛國者治港」；未來香港選舉將由國安機構主導，而非人民做主，突顯中共極度畏懼民主、缺乏制度自信。

陸委會稱，中共的作為致令香港民主人士的參政空間遭大幅限縮，「高度自治」被破壞殆盡，台灣與全世界的民主國家對香港的民主沉淪同感痛心。中共的作為也再度自行戳破「一國兩制」的假象，愛好民主自由的台灣民眾會記取香港民主遭打壓的慘痛教訓，絕不會被中共話術誆騙。

中共駐香港的中聯辦30日發表聲明，表示大陸全國人大常委會審議通過關於修訂香港基本法附件一及附件二的議案，標誌「愛國者治港」原則有重要制度性保障，也表明符合香港實際民主制度進入新的發展階段，將堅決擁護，全力支持特區政府做好本地相關法律的修訂工作。

聲明表示，大陸中央歷來是香港民主的推動者和維護者，完善香港選舉制度，拓展香港居民的政治參與空間和方式，擴大民主性，體現均衡性，是對香港選舉制度的結構性優化，完善後的香港選舉制度進步，具有生命力。

聲明又指出，完善香港選舉制度是一項系統工程，不折不扣地落實大陸全國人大決定和人大常委會修法是特區行政、立法機關及社會各界的共同責任。

香港特首林鄭月娥則表示，修改選舉制度的香港修例工作完成後，目標爭取今年9月舉行選委會選舉，12月舉行立法會換屆選舉，明年3月舉行香港行政長官選舉，至於現屆立法會將運作至本年10月中下旬。