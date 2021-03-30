大陸外交部強調：任何插手港事務、對華施壓都不會得逞
大陸人大常委會30日通過香港「基本法」附件一和附件二修訂案，對此，大陸外交部30日表示，「這是對香港特區行政長官和立法會產生辦法做出系統修改和完善」並強調「任何插手香港事務、對華施壓的圖謀都絕不會得逞。」
澎湃新聞報導，大陸外交部發言人華春瑩於30日的例行記者會上表示，大陸全國人大常委會審議通過香港「基本法」附件一和附件二修訂案，「對香港特區行政長官和立法會產生辦法做出系統修改和完善，將為全面準確貫徹『一國兩制』方針、落實『愛國者治港』原則、確保香港長治久安提供堅實的制度保障，充分反映了包括香港同胞在內的全體中國人民的共同意願。」
華春瑩更表示，此次完善香港選舉制度，目的在循序漸進發展符合香港憲制秩序、符合香港實際情況的民主制度，更好體現香港居民廣泛、均衡的政治參與，更好兼顧社會各階層、各界別、各方面的利益，有利於提高香港治理效能，有利於維護香港根本利益和長遠發展。「我們相信，新的香港選舉制度將進一步改善香港的政治環境、社會環境、法治和營商環境，香港將迎來更光明的發展前景。」
華春瑩強調，「香港是中國的特別行政區，香港事務純屬中國內政。中國政府有決心、有信心維護好國家主權、安全、發展利益和香港繁榮穩定，有決心、有信心繼續貫徹好『一國兩制』、『港人治港』、高度自治。」
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