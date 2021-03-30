傳美國將發布對台交往指南 陸外交部：望美方謹言慎行

外媒報導，美國正準備發布「行動指南」，使得美國外交官更容易與台灣官員接觸，大陸外交部30日對此回應，「希望美方務必高度重視中方的關切，在涉台問題上謹言慎行，以免進一步損害中美關係。」

外媒報導，有知情者表示，拜登政府正準備發布關於對台交往的指南，使得美國外交官更容易與台灣官員接觸，其中保留了許多川普政府末期對美台官方交往規程所做的改變，但「與主權有關」的禁區仍在。

一名知情者指出，這個正在準備中的指南將採納川普政府最後時刻去除美國官方對台交往規程限制的部分做法，拜登政府將聚焦於鼓勵美方官員與台灣官員接觸，而不是施加限制。另一名知情者指出，多數對於「美台外交官」互動的限制將消失。