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香港立法會換屆選舉12月舉行 現屆任期延至年底

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
香港立法會主席梁君彥指出，港府會在下月中提交有關修訂香港選舉制度的草案，4月中將加開會議，立法會換屆選舉將於12月舉行。（圖／取自海外網）
香港立法會主席梁君彥指出，港府會在下月中提交有關修訂香港選舉制度的草案，4月中將加開會議，立法會換屆選舉將於12月舉行。（圖／取自海外網）

大陸人大常委會30日以全票167票通過修訂香港「基本法」附件一及附件二的議案，對此，香港立法會主席梁君彥指出，由於未來一年有多場選舉，時間緊迫，香港立法會已經成立了相關小組委員會討論相關工作，港府會在下月中提出有關修訂選舉制度的草案，4月中將加開會議，立法會換屆選舉將於12月舉行，現屆任期延長至本年年底，立法會今年暑假會繼續開會，處理民生法案。

香港星島日報報導，梁君彥表示，支持大陸人大常委會的修訂，符合實際情況、體現均衡參與，他認為這兼顧了社會各界及階層關注，行政立法機關互相制衡，也可互相配合，處理迫切經濟民生問題。

據了解，香港立法會大樓會議廳將會增設一行座位共10個位子，以配合議員增加至90人，預計年底之前就能完成。同時，目前只有75個房間，如何安置90名立法會議員的辦公室，梁君彥說，香港立法會秘書處正在與香港政府部門規畫商討，是否改建立法會大樓，或者在外租用其他辦公室安置15名新議員。

海外網報導，此外，香港特首林鄭月娥30日對於大陸通過修訂香港「基本法」附件一、附件二議案發表聲明，指出她和港府將全力以赴依照新修訂的附件一和附件二推動修改當地相關選舉法律的工作，並做好公眾解說，讓更多香港民眾認同完善選舉制度的必要性、迫切性，支持相關工作。待香港立法會通過相關的選舉條例後，香港政府會按序、有效地依法組織和管理相關的選舉活動，貫徹落實新選舉制度。

林鄭月娥說，她會帶領管理團隊繼續履職盡責、堅持依法治港及維護國家主權、安全、發展利益和確保香港大局穩定。她深信完善選舉制度，落實「愛國者治港」原則，可有效解決近年香港社會泛政治化和內耗不斷的困局，有助切實提高香港特區治理效能，香港肯定能用好自身的獨特優勢，並在大陸中央的大力支持下，拓展經濟、改善民生，確保「一國兩制」行穩致遠、香港長期繁榮穩定。

香港特首 人大常委會 林鄭月娥

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