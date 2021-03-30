「12港人案」律師再遭打壓 稱維權律師社群已「乾掉」

(德國之聲中文網) 在今年初被中國司法部門吊銷律師證後，曾代理多起敏感案件的維權律師任全牛與盧思位近日又受到中國當局進一步的打壓。任全牛告訴德國之聲，他為合夥人的河南軌道律師事務所28日上午收到消息，得知當局要求他們「自行解散」。

他表示，中國當局是透過律師協會的副會長將消息透露給他的律所成員。他透露，該副會長當時在桌上用水寫下「部」這個字，暗示要求自行解散的指令是由中國司法部下達的。

他說：「在我今年初被吊銷律師證後，依法我們所是可以安排補充合夥人的，但政府部門一直拖延我的申請補充的過程，即便我們最後做出很多妥協，司法局的人仍未給我們明確答覆。」

任全牛指出，他其實已預料中國當局會傳達指令要求他們的律師所解散，因為過去幾年，中國當局幾乎每年都會要求他轉所。雖然過去幾年中國當局始終未采取行動，但現在他們找到藉口要求律所自行解散。

他向德國之聲表示：「除了我們的律師事務所外，今年初同樣被吊銷律師證的山東律師襲祥棟的律師事務所也被解散，全數律師被轉到其他的律師事務所。當局處理完那個律師事務所後，便覺得可以來處理我們的律師事務所了。」

任全牛表示，有部分律師認為，這波行動是北京高層的意思，從年初的吊銷律師證到要求數個律師所解散都是政府司法整頓計畫的其中一個環節。他說，中國政府現在已不采用2015年「709大抓捕」時采用的抓捕行動，而是以各種理由，透過行政方式吊銷律師執照，接著要求整個律師所解散。

他說：「我認為未來兩年，維權律師可能都會面臨很嚴重的打壓，甚至有很多人不一定是被吊銷執照。從我們這個所的案例來看，當局在沒有法律依據的情況下，用各種方式威脅我們，說如果我們的律師不從律所轉走，未來這些律師若想換律所也會沒地方去。我覺得未來很多維權律師都會面臨類似情況。」

限制吊照律師辦簽證

另一方面，同樣因辦理「12港人」等多起敏感案件而在年初被吊銷律師證的盧思位，3月28日准備搭機前往北京的美國大使館辦簽證時，接到當地國保的電話，要求他見面。見面後，國保表明他們知道盧思位去北京的目的，並強調他不能去北京辦赴美簽證。

盧思位告訴德國之聲：「他們說如果我要去的話，國保都有預備方案。接著國保就說不會解除對我的邊境控制，並強調既然我去不了美國，去辦簽證也沒意義。我原本是要搭28日晚間7點的飛機去北京，但因為他們一路拖到5點多，我也來不及搭機去北京。」

盧思位認為，中國當局因認定他身份敏感，所以運用一些例行的維穩手段來對付他，現在牽涉到他准備出國，中國當局又想繼續控制他，才會限制他去北京申請簽證。他說：「原來有個內部的說法是，中國當局要在兩年內把所有的人權律師搞掉，但這個搞掉的概念其實很簡單，便是要求我們不代理敏感案件。如果維權律師硬要代理敏感案件，他們可能就把這些律師的執照吊銷。如果他們還采取別的行動，當局便會控制這些律師，甚至讓他們進監獄。」

盧思位向德國之聲表示，雖然維權律師在2012年與2013年在中國仍非常活躍，但在經歷過去幾年政府的打壓後，現在維權律師的社群幾乎已沒有人了，中國國內的敏感案件也找不到律師代理。

他表示：「中國當局的整個管控力度不停升級。司法局會控制律師事務所的主任，要求律師事務所不要接敏感案子，維權律師便無法繼續代理這些案件。如果律師代理這些案件，當局也可以隨時處罰這些律師。」

盧思位直言，目前來講，維權律師的社群已幾乎「乾掉」。他說：「我認為中國當局打壓維權律師會成為常態，維權律師的群體會慢慢消亡。在這樣的情況下，剩餘的律師在代理敏感案件時，會因面臨高壓而對分享訊息有所顧忌，導致社會對良心犯的關注度降低。」

盧思位表示，目前不少敏感案件也出現司法機關拖延的情況，在案件抵達法院後數月仍未正式開庭。他告訴德國之聲：「雖然案件拖延並未完全剝奪被告權利，但這種做法會導致社會關注度降低，律師在披露案件中一些違法行為的方法也會產生變化。」

「原先律師可以透過自媒體披露一些違反行為，但現在律師隨便披露消息的話，會被當局指控為炒作案件。如果他們經由法律途徑進行控告或投訴，其實效果不好。」

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