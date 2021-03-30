國際抵制北京冬奧聲浪大 陸委會：關注各式意見

中國漠視新疆、香港人權，加上戰狼外交與多國交惡，國際陸續傳出抵制北京冬奧聲浪。陸委會副主委邱垂正上午表示，雖然政府部門尚未就此議題進行討論，但會持續關注各式意見。

中國對新疆維吾爾族的迫害引發眾怒；此外，與加拿大之間的間諜案爭議、澳洲的貿易戰，以及因為新疆、香港的人權議題，制裁美國與歐洲官員，使中國不斷樹立新的敵人，也使得世界多國相繼制裁中國官員，並傳出抵制由中國主辦的2022年北京冬季奧運。

針對台灣是否要加入抵制行列，陸委會副主委邱垂正今天上午應詢表示，目前政府相關部會尚未就此議題進行討論，不過確實有注意到國際上，對於參與北京冬奧的各種意見，政府將持續關注。

國際抵制北京冬奧的討論，最近在台灣也成討論話題。除了朝野熱議外，部分民間團體與人士也發起相關倡議。

前西藏流亡議會議員凱度頓珠日前在台灣圖博之友會所舉辦的座談會上，呼籲台灣各界關注西藏的人權，並抵制北京冬奧；中國民運人士王丹日前也發起連署，批評中共當局濫捕47名香港民主派人士、打壓民主，與奧會的精神相違背，國際社會應對此事發聲，取消北京的主辦權。

這份連署獲得近200名旅居海外的中國民運人士、學者，以及多名外籍學者響應，六四民運領袖、立法院人權促進會副秘書長吾爾開希也參與連署。

另一方面，據傳今天舉行的「兩岸奧會體育交流座談會」，拒絕陸委會相關人員列席，邱垂正說明，政府相關機關向來保持密切聯繫，協調溝通順暢。有關兩岸奧會座談相關情形，將由教育部體育署對外說明。