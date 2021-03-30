港選制定案／「候選人資格審查委員會」 列入港國安委意見

港區人大常委譚耀宗表示，大陸人大常委會全票通過修訂香港「基本法」附件一、附件二，新選舉制度將設立「候選人資格審查委員會」，負責審查選舉會、特首及立法會參選人資格，並引入香港維護國家安全委員會（國安委）就參選人是否符合「擁護」和「效忠」要求，做出審查意見書，委員會將根據國安委意見書做出候選人資格確認的決定。

香港星島日報報導，選舉會、特首及立法會參選人的資格審查主體由選舉主任提升至資格審查委員會，並引入國安委就參選人是否符合「擁護」和「效忠」要求，做出審查意見書，委員會將根據國安委的意見書做出候選人資格確認的決定，相關決定不能提訴訟、不受司法覆核。

中新網報導，香港特首林鄭月娥30日強調，完善香港選舉制度，並不意味候選人單一化，只要以「愛國者治港」，以及效忠香港特區並擁護基本法為前提，任何政見人士都能夠依法參與選舉。