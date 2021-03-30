港選制定案／港選委會排除區議員 增人大政協「全國性團體」界別

大陸全國人大常委會通過基本法附件一及附件二的修訂，明日生效。負責選出行政長官的選舉委會員人數將由1200人增至1500人，分別是工商、金融；專業界；基層、勞工和宗教界；立法會議員及地區組織；以及人大代表、政協、全國性團體香港成員代表共5個界別，各有300人。區議會議員的117席全部取消。

據香港電台報導，香港行政長官候選人須獲得不少於188名選舉委員會委員的提名，而且需要於5個界別中，每個界別取得不少於15名委員的提名。

修訂亦提出要設立候選人資格審查委員會。委員會負責審查和確認選舉委員會委員、行政長官以及立法會候選人的資格，由特區維護國家安全委員會根據警務處維護國家安全部門的審查，判斷候選人是否符合擁護基本法、效忠特區的法定要求和條件。經資格審查委員會確認的決定，不得提起訴訟。

至於立法會將增加至90席，選舉委員會有40席，功能組別有30席，分區直選有20席；候選人須獲得不少於10名、不多於20名選舉委員會委員的提名，每個界別參與提名的委員不少於2名、不多於4名。分區直接選舉設立10個選區，每個選區選舉產生兩名議員。