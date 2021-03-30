共機對飛包圍擾台？空軍：我有底線和規則應處

根據台日29日公布情資，共機疑似在台灣以東空域雙向對飛，空軍參謀長黃志偉上午表示，針對共機，「我們有我們的底線和規則」，只要對台海周邊有危害的，國軍都會充分掌握、應處。

日本「統合幕僚監部」昨（29）日發布共機動態，運9情報蒐集機、警戒機各一架，昨穿越宮古海峽航抵台灣東岸遠海空域，過程間日軍起飛戰鬥機進行監控、攝影。

由於我國防部昨也發佈十架共機進入我西南防空識別區的空情動態，其中一架運8反潛機穿出巴士海峽深入我東部空域，結合日方情資，航跡恰與日方公布兩架共機「會合」，形成「繞台」、「包台」之勢。

國防部上午舉行記者會，針對共機擾台，列席的空軍參謀長黃志偉指出，空軍對於共軍在AIDZ侵擾活動都充分掌握與應處，也會評估威脅狀況，「我們有我們的底線和規則」，但應變的手段是多變的，例如以快速機、慢速機、防空飛彈追蹤監控、電戰等高低配方式因應，避免落入共軍消耗戰圈套。

至於日本公布的共機動態，黃志偉表示，這方面的動態由其他國家自行決定是否公布，但只要對台海周邊有危害的，國軍都會充分掌握、應處。