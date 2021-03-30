快訊

軍政府挺軍政府？緬甸存活絕路…泰國邊境重兵驅逐難民

今添1例英國入境確診 國內AZ疫苗接種人數破萬

抵制新疆棉 時力修貨物稅制裁侵害人權商品

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
立法院時力黨團開記者會譴責侵害人權的新疆棉。圖／時力黨團提供
立法院時力黨團開記者會譴責侵害人權的新疆棉。圖／時力黨團提供

大陸新疆棉爭議延燒，時代力量黨團今天針對新疆維吾爾族等遭強迫勞動，提出「貿易法」修正，對侵害人權的商品實質制裁，在緬甸的血腥鎮壓部分，邀請立法院各黨團簽署朝野共同聲明，聯合聲援緬甸民主、譴責緬甸軍政府。

時代力量立法院黨團今天舉行「捍衛人權普世價值，加入國際聲援行列」記者會，譴責國際上延燒多日的人權侵害，包括新疆棉的強迫生產以及緬甸的屠殺，並提出具體的行動方案。

黨團幹事長王婉諭指出，將提出「貿易法」修正草案，除了將基本人權保障入法之外，也參照國際勞動組織（ILO）相關規範以及 「跨太平洋夥伴全面進步協定」( CPTPP）第19.6條有關強迫或強制勞動規範之文字進行增訂，禁止輸出入以任何形式強迫或強制勞動生產的原物料或該原物料產製貨品。

王婉諭說，並且在罰則上加嚴懲處，提高罰鍰至50萬元至300萬元，並且沒入其商品。人權的捍衛一直是時代力量的基本價值，也認為應該配合實際的行動，也呼籲朝野黨團一起捍衛人權、支持本次法律修正。

副總召陳椒華指出，緬甸今年2月1日政變以來，軍警大規模殺害抗議民眾，迄今已造成440名以上平民死亡，於今日下午召開黨團協商之時，邀請朝野各黨團簽署共同聲明，聯合聲援緬甸民主，譴責緬甸軍政府的暴行，要求政府針對在台緬甸人士啟動人道機制。

陳椒華指出，對於因政治情勢返回緬甸恐遭危害居民，提供合法安置計畫；對遣返緬甸恐遭危害的緬甸籍收容人，依相關法規暫緩遣返。

緬甸 人權 時代力量

延伸閱讀

捍衛人權普世價值 時力呼籲加入國際聲援行列

兒童節前夕 立院跨黨派成立兒少權利策進會

時代力量成立花蓮黨部 瞄準議員選舉藍綠估影響不大

接軌後疫情時代 時代力量籲強化企業數位轉型

相關新聞

共機繞飛包台施壓 國防部：列入敵行動方案研討因應

針對共機29日疑似在台灣以東空域，雙向對飛，國防部發言人史順文上午表示，針對共軍較針對性的操演，國軍會以「料敵從寬」的原...

港選制定案／「候選人資格審查委員會」 列入港國安委意見

港區人大常委譚耀宗表示，大陸人大常委會全票通過修訂香港「基本法」附件一、附件二，新選舉制度將設立「候選人資格審查委員會」...

港選制定案／港選委會排除區議員 增人大政協「全國性團體」界別

大陸全國人大常委會通過基本法附件一及附件二的修訂，明日生效。負責選出行政長官的選舉委會員人數將由1200人增至1500人...

共機對飛包圍擾台？空軍：我有底線和規則應處

根據台日29日公布情資，共機疑似在台灣以東空域雙向對飛，空軍參謀長黃志偉上午表示，針對共機，「我們有我們的底線和規則」，...

抵制新疆棉 時力修貨物稅制裁侵害人權商品

大陸新疆棉爭議延燒，時代力量黨團今天針對新疆維吾爾族等遭強迫勞動，提出「貿易法」修正，對侵害人權的商品實質制裁，在緬甸的...

「回港易」擬擴大範圍 內地飛返免隔離

「回港易」規定，港人只可從廣東省及澳門返港時獲豁免隔離，該政策未有因應內地各省市抗疫成功生活復常的情況，而作出相應調整。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。