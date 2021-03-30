抵制新疆棉 時力修貨物稅制裁侵害人權商品

大陸新疆棉爭議延燒，時代力量黨團今天針對新疆維吾爾族等遭強迫勞動，提出「貿易法」修正，對侵害人權的商品實質制裁，在緬甸的血腥鎮壓部分，邀請立法院各黨團簽署朝野共同聲明，聯合聲援緬甸民主、譴責緬甸軍政府。

時代力量立法院黨團今天舉行「捍衛人權普世價值，加入國際聲援行列」記者會，譴責國際上延燒多日的人權侵害，包括新疆棉的強迫生產以及緬甸的屠殺，並提出具體的行動方案。

黨團幹事長王婉諭指出，將提出「貿易法」修正草案，除了將基本人權保障入法之外，也參照國際勞動組織（ILO）相關規範以及 「跨太平洋夥伴全面進步協定」( CPTPP）第19.6條有關強迫或強制勞動規範之文字進行增訂，禁止輸出入以任何形式強迫或強制勞動生產的原物料或該原物料產製貨品。

王婉諭說，並且在罰則上加嚴懲處，提高罰鍰至50萬元至300萬元，並且沒入其商品。人權的捍衛一直是時代力量的基本價值，也認為應該配合實際的行動，也呼籲朝野黨團一起捍衛人權、支持本次法律修正。

副總召陳椒華指出，緬甸今年2月1日政變以來，軍警大規模殺害抗議民眾，迄今已造成440名以上平民死亡，於今日下午召開黨團協商之時，邀請朝野各黨團簽署共同聲明，聯合聲援緬甸民主，譴責緬甸軍政府的暴行，要求政府針對在台緬甸人士啟動人道機制。

陳椒華指出，對於因政治情勢返回緬甸恐遭危害居民，提供合法安置計畫；對遣返緬甸恐遭危害的緬甸籍收容人，依相關法規暫緩遣返。