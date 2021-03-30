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暗批美國 王毅：搞集團對抗是「偽多邊主義」

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
大陸國務委員兼外交部長王毅（左）與巴林外交大臣扎耶尼舉行會談。新華社
大陸國務委員兼外交部長王毅（左）與巴林外交大臣扎耶尼舉行會談。新華社

美中外交高層激烈交鋒後，美國加強與歐盟等傳統盟友關係以抗衡北京。大陸國務委員兼外長王毅近日在巴林訪問，先後和巴林國王哈馬德、王儲兼首相薩勒曼及外交大臣扎耶尼會面，並暗批美國，稱單邊霸凌行徑不得人心，搞集團對抗就是「偽多邊主義」。

據香港電台報導，王毅表示，人權問題被政治化的傾向值得高度警惕，一些西方勢力動輒以人權為藉口干涉別國內政、破壞別國穩定，做法實際上是對人權價值的褻瀆。各國應該共同舉起不干涉內政旗幟，維護聯合國憲章宗旨及國際關係基本準則。中方願意同包括巴林在內的發展中國家加強團結協作，維護共同利益及國際公平正義。

王毅指出，各國應該首先將自己的事情辦好，肆意干涉他國內政，甚至捏造虛假信息打壓其他國家，只會加劇國際緊張。

他又說，多邊主義是世界和平穩定的基石，是國際法治的基礎，更是廣大中小國家安身立命的保障。「單邊霸凌行徑不得人心，搞集團對抗就是偽多邊主義。」

王毅 人權 霸凌

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