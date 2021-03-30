戰狼再出擊！大陸外交官罵加拿大總理是「美國的走狗」

大陸外交戰狼四起。大陸駐巴西里約熱內盧總領事李楊近日竟在推特上公開辱罵加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau），把加拿大變成了「美國的走狗」，引發國際輿論側目。

李楊27日在推特貼上一張杜魯多的照片，並發文稱，「小子，你最大的功績就是破壞了中加兩國的友好關係，把加拿大變成了美國的走狗。揮霍無度！！！」

對於李楊這則推文，有網友回應稱：「想像一下中國的外交幹部是怎麼從龍永圖掉到這種水平的lol」。李楊也不甘示弱回擊：「想像一下你這條慕洋狗連lol的水平都達不到！白活一輩子，你真可憐！」

儘管李楊這則戰狼風格發言引發不少負評，但卻得到環球時報總編輯胡錫進力挺。胡錫進29日在其微信公眾號上發文稱，「老胡認為那位總領事所說的情況是事實」。

胡錫進還為李楊粗鄙的發言辯解，中美和中西衝突加劇，彼此的情緒都很激烈，使用的話語都在升級，美西方政治人物的言語也不斷突破原有界限。

他指出，美國前國務卿龐培歐等人反覆對中共和中國使用「邪惡」等極端字眼，美國政府給新疆扣「種族滅絕」的惡毒帽子，他們議員的話更加過分，「中方使用語言的整體情況要比美國和西方克制得多」。

但胡錫進最後也稱，大陸越來越多的外交官開了社交媒體帳號，他覺得他們沒有一個人的推特帳號可以代表中國外交風格的全貌，因此李楊這個推特不應被誇大為一種標誌性的動向。