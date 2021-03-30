共機繞飛包台施壓 國防部：列入敵行動方案研討因應

針對共機29日疑似在台灣以東空域，雙向對飛，國防部發言人史順文上午表示，針對共軍較針對性的操演，國軍會以「料敵從寬」的原則來評估，列入敵可能行動方案進行研討因應。

日本自衞省「統合幕僚監部」昨（29）日發布共機動態，運9情報蒐集機、警戒機各一架，昨穿越宮古海峽航抵台灣東岸遠海空域，過程間日軍起飛戰鬥機進行監控、攝影。

由於我國防部昨也發佈十架共機進入我西南防空識別區的空情動態，其中一架運8反潛機穿出巴士海峽深入我東部空域，結合日方情資，航跡恰與日方公布兩架共機「會合」，形成「繞台」、「包台」之勢。

國防部上午舉行記者會，史順文表示，國軍對於共軍機艦動態都有掌握，並且依戰備規定應處維護國家安全。

他説，至於中共曾進行較針對性的操演，國軍會以料敵從寬的原則來評估，列入敵可能行動方案進行研討因應。