快訊

全球關注！搶救長賜號151小時 超完整QA還原「大排長榮」事件

聽新聞
test
0:00 / 0:00

共機繞飛包台施壓 國防部：列入敵行動方案研討因應

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
針對共機29日疑似在台灣以東空域，雙向對飛，國防部發言人史順文上午表示，針對共軍較針對性的操演，國軍會以「料敵從寬」的原則來評估，列入敵可能行動方案進行研討因應。圖／國防部提供
針對共機29日疑似在台灣以東空域，雙向對飛，國防部發言人史順文上午表示，針對共軍較針對性的操演，國軍會以「料敵從寬」的原則來評估，列入敵可能行動方案進行研討因應。圖／國防部提供

針對共機29日疑似在台灣以東空域，雙向對飛，國防部發言人史順文上午表示，針對共軍較針對性的操演，國軍會以「料敵從寬」的原則來評估，列入敵可能行動方案進行研討因應。

日本自衞省「統合幕僚監部」昨（29）日發布共機動態，運9情報蒐集機、警戒機各一架，昨穿越宮古海峽航抵台灣東岸遠海空域，過程間日軍起飛戰鬥機進行監控、攝影。

由於我國防部昨也發佈十架共機進入我西南防空識別區的空情動態，其中一架運8反潛機穿出巴士海峽深入我東部空域，結合日方情資，航跡恰與日方公布兩架共機「會合」，形成「繞台」、「包台」之勢。

國防部上午舉行記者會，史順文表示，國軍對於共軍機艦動態都有掌握，並且依戰備規定應處維護國家安全。

他説，至於中共曾進行較針對性的操演，國軍會以料敵從寬的原則來評估，列入敵可能行動方案進行研討因應。

國軍 國防部 巴士

延伸閱讀

共機擾台 國防部：海空聯合進攻態樣

共機擾台月月日日來 立委呼籲關心飛行員心理層面

漢光37號演習科目初定 誰率藍軍反擊？ 考驗層峰布局

促轉會盼撤中正紀念堂儀隊向蔣銅像致敬 國防部：再研討

相關新聞

共機繞飛包台施壓 國防部：列入敵行動方案研討因應

針對共機29日疑似在台灣以東空域，雙向對飛，國防部發言人史順文上午表示，針對共軍較針對性的操演，國軍會以「料敵從寬」的原...

人大修香港選制 港媒：料採432方案

大陸十三屆全國人大常委會第廿七次會議昨天下午在北京舉行第一次全體會議，審議香港基本法附件一香港特區行政長官的產生辦法修訂...

譚耀宗：陸人大敲定立會議席「432」方案 取消區會選委

港區人大常委譚耀宗表示，大陸全國人大常委就基本法附件一、二的修訂獲167票全票通過。他在表決後表示，立法會是香港政治架構...

港媒：陸人大常委會全票通過修訂港基本法附件一及二

港區人大常委譚耀宗表示，人大常委會全票通過修訂香港基本法附件一、附件二。

九成年輕人負債中？中國下令禁「校園貸」

針對中國年輕人網貸消費超支、深陷債務之亂局，中國當局下重手整頓。3月17日，中國銀保監會等單位正式禁止「校園貸」，不許網貸機構向大學生提供信貸。此措施雖然展現當局亟欲解決網貸金融亂象，然而由於地下網貸過於浮濫等因素，其效果也備受質疑。

共機會我東部空域 學者：雙向對飛 符北京武力施壓模式

針對共機29日疑似在台灣以東空域，雙向對飛，國政基金會高級助理研究員揭仲說，目前只看得出類似雙向對飛，而非示威程度更強的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。