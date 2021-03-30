聽新聞
test
0:00 / 0:00
譚耀宗：陸人大敲定立會議席「432」方案 取消區會選委
港區人大常委譚耀宗表示，大陸全國人大常委就基本法附件一、二的修訂獲167票全票通過。他在表決後表示，立法會是香港政治架構的重要環節，這次方案中40、30、20的比例，不僅能確保愛國愛港者進入立法會，更重要的是令今後立法會可以發揮真正的角色，與特區政府既相互配合，又相互制衡和監督，並且共同堅守一國兩制原則，維護大陸中央權威和《基本法》的規定。
據香港電台報導，他表示，今次修訂在選舉委員會中有兩處變化，增加了愛國愛港團體、政協委員的名額，以及「全國性組織」代表的參與，亦恢復功能團體以團體票為主來選出代表，體現《基本法》的均衡參與原則，令選委會覆蓋面更廣。
他並表示，區議會議員不再納入選舉委員會中，可讓區議會「去政治化」。
他形容修訂有堅實民意基礎，進一步落實愛國者治港的理念，有力阻止亂港分子利用選舉，進入選舉委員會和立法會的企圖。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言