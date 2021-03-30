快訊

全球關注！搶救長賜號151小時 超完整QA還原「大排長榮」事件

聽新聞
test
0:00 / 0:00

譚耀宗：陸人大敲定立會議席「432」方案 取消區會選委

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
大陸全國人大常委及港區人大代表譚耀宗。 香港經濟日報
大陸全國人大常委及港區人大代表譚耀宗。 香港經濟日報

港區人大常委譚耀宗表示，大陸全國人大常委就基本法附件一、二的修訂獲167票全票通過。他在表決後表示，立法會香港政治架構的重要環節，這次方案中40、30、20的比例，不僅能確保愛國愛港者進入立法會，更重要的是令今後立法會可以發揮真正的角色，與特區政府既相互配合，又相互制衡和監督，並且共同堅守一國兩制原則，維護大陸中央權威和《基本法》的規定。

據香港電台報導，他表示，今次修訂在選舉委員會中有兩處變化，增加了愛國愛港團體、政協委員的名額，以及「全國性組織」代表的參與，亦恢復功能團體以團體票為主來選出代表，體現《基本法》的均衡參與原則，令選委會覆蓋面更廣。

他並表示，區議會議員不再納入選舉委員會中，可讓區議會「去政治化」。

他形容修訂有堅實民意基礎，進一步落實愛國者治港的理念，有力阻止亂港分子利用選舉，進入選舉委員會和立法會的企圖。

立法會 香港

延伸閱讀

拜登預料周三宣布重大交通基礎建設刺激方案

香港選舉制度細節 陸人大常委會30日拍板

香港選舉改革醞釀細節 下周北京料有分曉

布林肯斥人大決定破壞香港選舉制度 再點名24名遭制裁中港官員

相關新聞

共機繞飛包台施壓 國防部：列入敵行動方案研討因應

針對共機29日疑似在台灣以東空域，雙向對飛，國防部發言人史順文上午表示，針對共軍較針對性的操演，國軍會以「料敵從寬」的原...

人大修香港選制 港媒：料採432方案

大陸十三屆全國人大常委會第廿七次會議昨天下午在北京舉行第一次全體會議，審議香港基本法附件一香港特區行政長官的產生辦法修訂...

譚耀宗：陸人大敲定立會議席「432」方案 取消區會選委

港區人大常委譚耀宗表示，大陸全國人大常委就基本法附件一、二的修訂獲167票全票通過。他在表決後表示，立法會是香港政治架構...

港媒：陸人大常委會全票通過修訂港基本法附件一及二

港區人大常委譚耀宗表示，人大常委會全票通過修訂香港基本法附件一、附件二。

九成年輕人負債中？中國下令禁「校園貸」

針對中國年輕人網貸消費超支、深陷債務之亂局，中國當局下重手整頓。3月17日，中國銀保監會等單位正式禁止「校園貸」，不許網貸機構向大學生提供信貸。此措施雖然展現當局亟欲解決網貸金融亂象，然而由於地下網貸過於浮濫等因素，其效果也備受質疑。

共機會我東部空域 學者：雙向對飛 符北京武力施壓模式

針對共機29日疑似在台灣以東空域，雙向對飛，國政基金會高級助理研究員揭仲說，目前只看得出類似雙向對飛，而非示威程度更強的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。