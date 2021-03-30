譚耀宗：陸人大敲定立會議席「432」方案 取消區會選委

港區人大常委譚耀宗表示，大陸全國人大常委就基本法附件一、二的修訂獲167票全票通過。他在表決後表示，立法會是香港政治架構的重要環節，這次方案中40、30、20的比例，不僅能確保愛國愛港者進入立法會，更重要的是令今後立法會可以發揮真正的角色，與特區政府既相互配合，又相互制衡和監督，並且共同堅守一國兩制原則，維護大陸中央權威和《基本法》的規定。

據香港電台報導，他表示，今次修訂在選舉委員會中有兩處變化，增加了愛國愛港團體、政協委員的名額，以及「全國性組織」代表的參與，亦恢復功能團體以團體票為主來選出代表，體現《基本法》的均衡參與原則，令選委會覆蓋面更廣。

他並表示，區議會議員不再納入選舉委員會中，可讓區議會「去政治化」。

他形容修訂有堅實民意基礎，進一步落實愛國者治港的理念，有力阻止亂港分子利用選舉，進入選舉委員會和立法會的企圖。