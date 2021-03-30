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共機會我東部空域 學者：雙向對飛 符北京武力施壓模式

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
日本防衛省「統合幕僚監部」（左）昨（29）發布共機動態，我國防部（右）也發佈十架共機進入我西南防空識別區的空情動態。圖/國防部、統合幕僚監部
日本防衛省「統合幕僚監部」（左）昨（29）發布共機動態，我國防部（右）也發佈十架共機進入我西南防空識別區的空情動態。圖/國防部、統合幕僚監部

針對共機29日疑似在台灣以東空域，雙向對飛，國政基金會高級助理研究員揭仲說，目前只看得出類似雙向對飛，而非示威程度更強的雙向繞飛。

日本防衛省「統合幕僚監部」昨（29）日發布共機動態，運9情報蒐集機、警戒機各一架，昨穿越宮古海峽航抵台灣東岸遠海空域，過程間日軍起飛戰鬥機進行監控、攝影。

由於我國防部昨也發佈十架共機進入我西南防空識別區的空情動態，其中一架運8反潛機穿出巴士海峽深入我東部空域，結合日方情資，航跡恰與日方公布兩架共機「會合」，形成「繞台」、「包台」之勢。

但揭仲表示，共軍在台灣東面空域實施雙向繞飛，以2018年5月11日為例，當日中共海軍作戰編隊進行環台航行，最近時距離蘇澳僅有不到56公里；同日共軍空軍也實施南北「雙向繞飛」台灣，創下共軍海空軍「同日、雙向、三批」聯合繞行台灣以東的紀錄。在軍機繞飛台灣東部部分，南航線是由2架「轟6Ｋ」轟炸機、1架「運8」遠程電子干擾機、1架「圖154」電偵機，穿越巴士海峽後，經宮古海峽返回大陸。北航線則是由2架「轟6Ｋ」轟炸機組成，穿越宮古海峽後，經巴士海峽返回大陸。

揭仲指出，2018年5月11日共軍海空軍「同日、雙向、三批」聯合繞行台灣以東，是2018年4月3日時任行政院長的賴清德在立院脫口表示自己是「台灣獨立工作者」後，共軍一系列警告動作的一環。揭仲說，從2018年4月18日至5月31日，不到一個半月的時間內，共軍就七度派軍機繞行台灣東部，包括5月11日雙向繞台，以兩起計。

揭仲認為3月27日及29日連續的大動作，特別是29日擺出有一陣子沒見到的繞飛台灣東部的態勢，雖然在實際的威脅程度上並非最強，但符合以往北京在對美中關係、甚至美台關係的進展感到不滿時，就會對台灣進行較大規模武力展示來施壓的作法。

空軍 巴士 航線

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