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港節目遭投訴「仇中」 無線電視半世紀首度不播奧斯卡

聯合報 / 香港特派員李春／香港即時報導
大陸全國政協常委、香港友好協進會會長唐英年（右）日前到香港灣仔街站簽名支持完善香港選舉制度。（中新社）
大陸全國政協常委、香港友好協進會會長唐英年（右）日前到香港灣仔街站簽名支持完善香港選舉制度。（中新社）

香港台電視節目和藝術收藏風波不斷，電視節目「台灣故事III」遭人投訴煽動「仇中」，香港電台著名節目「鏗鏘集」臨播抽起，有電視台半世紀以來首度不轉播奧斯卡頒獎禮。

香港通訊事務局說，香港電視節目「台灣故事III」接獲兩宗投訴，指有關節目將台灣描繪為「國家」並不準確，以及該節目有欠持平、煽動仇恨中華人民共和國和侮辱國家主權。香港通訊局說，有關節目內容的準確性投訴成立，向香港電台發出勸諭。

香港電台時事節目「鏗鏘集」原定29日播出的一集被臨時抽起，同時段將改為重播節目。這集「鏗鏘集」題為「青春的一場修煉」，探討資助大學學生會「斷莊」即港版國安法下學生會無人願任職現象，訪問了香港中文大學學生會當選內閣「朔夜」成員等人士。

香港電台電視部的另一個清談節目「五夜講場」，宣布暫停製作，有待管理層審批通過，據悉節目新一季原定5月播出，並已經開展錄影工作。

香港電台顧問委員會上午開會，會上顧委會向港台查詢近日「香港故事：疫行者」、「議事論事」和「鏗鏘集」等節目被抽起的原因，就港台的解釋顧委會理解其中的原因包括有節目可能不符合通訊局電視業務守則、內容不持平和不客觀，不符合「約章」和「節目製作人員守則」，顧委會建議港台將節目被抽起的理據和公眾清楚解釋和說明。港台發言人暫時未有回應。

香港無綫電視星期一表示，沒有今年奧斯卡金像獎的播映權，亦不會繼續商討，有關決定純屬商業考慮。

第93屆奧斯卡金像獎頒獎禮原訂2月28日舉行，受疫情影響，推遲至4月25日舉行。今次是自1969年以來，無綫電視首次沒有在英文頻道播放奧斯卡金像獎頒獎禮。

香港西九文化區的M+ 博物館因收藏有大陸藝術家艾未未的作品，被一名建制派立法會議員指有辱中國及可能違反港版國安法，爭議持續。西九文化區管理局董事局主席唐英年說，如國安公署認為有任何展品是違法，管理局一定會依法處理，因為所有人所有組織都要守法。

唐英年說，自己是西九管理局第一個官方成員主席，現時作為非政府成員的主席，所有事情都會負責。他會秉持把關功能，任何策展都會以專業、客觀、持平進行。對於其他人的指控，唐英年說香港是自由社會，基本法之下有言論自由，在民主開放的社會，有不同的批評及聲音是正常及健康，亦歡迎提出意見。

香港 港版國安法 台電

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