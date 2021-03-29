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中宣部下令？港TVB不轉播奧斯卡頒獎禮 52年首例

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
因「反送中」運動紀錄片、華裔導演趙婷作品「浪跡天地」獲得奧斯卡多項提名，香港今年將不轉播奧斯卡，傳出因大陸中宣部已下達指令，取消頒獎典禮的實況轉播。路透
因「反送中」運動紀錄片、華裔導演趙婷作品「浪跡天地」獲得奧斯卡多項提名，香港今年將不轉播奧斯卡，傳出因大陸中宣部已下達指令，取消頒獎典禮的實況轉播。路透

第93屆奧斯卡金像獎頒獎禮將於4月26日舉行，以往香港一直由明珠台轉播。據The Standard報導，香港無綫電視（TVB）不再轉播奧斯卡頒獎禮，為開台52年以來首次，其他電視台也未獲轉播權，意味香港今年沒有轉播奧斯卡。

信報財經報導，無綫電視回覆傳媒查詢時證實沒有2021年奧斯卡金像獎之播映權，指「決定不繼續商討有關今年的播映權是純商業考慮」。

據悉，為了避免延伸出過多的政治問題，大陸中宣部已下達指令，要各家媒體低調報導本屆奧斯卡頒獎典禮的相關內容，並且取消頒獎典禮的實況轉播。

今屆奧斯卡入圍片單，包括由挪威導演Anders Hammer執導的「反送中」運動紀錄片「Do Not Split」（不割席）入選奧斯卡最佳紀錄短片；另外被指辱華的華裔導演趙婷作品、最佳導演及最佳電影的大熱門「浪跡天地」（Nomadland）也獲得多項提名。

香港 反送中 奧斯卡

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