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美駐帛琉大使來台 陸：反對任何形式美台官方往來
帛琉總統惠恕仁昨訪問台灣，美國駐帛琉大使隨行，大陸外交部今日對此回應，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題，「一個中國」原則是中美關係的政治基礎，陸方堅決反對任何形式的美台官方往來，這一立場是一貫的、明確的。
大陸外交部今日舉行例行記者會，趙立堅表示，「一個中國」原則是公認的國際關係準則，也是世界上絕大多數國家認同、接受、踐行的普遍共識。堅持「一個中國」原則是人心所向、大勢所趨。
趙立堅強調，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題，「一個中國」原則是中美關係的政治基礎，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，這一立場是一貫的、明確的。
趙立堅指出，陸方敦促美方充分認識台灣問題的高度敏感性，恪守「一個中國」原則和中美「三個聯合公報」規定，停止美台官方往來，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號，不要試圖突破陸方底線，慎重妥善處理涉台問題，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。
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